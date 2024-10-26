德保拉獲台灣大賽勝隊優秀球員 榮耀獻給天上爸媽[影]

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中職中信兄弟隊洋投德保總冠軍賽第1、5戰先發好投，率隊搶勝，獲選第5戰單場MVP、系列賽勝隊優秀球員，今年經歷爸媽相繼離世，賽後也感性表示，要把勝投和MVP獻給爸媽。

兄弟隊洋投德保拉（Jose De Paula）生涯第4度參與中職總冠軍賽，今年首戰先發7局失掉2分責失分，優質先發率隊搶下首勝好彩頭，第5戰先發投7局被敲出6支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，優質先發率隊搶下第4勝。

德保拉中職生涯總冠軍賽累積5勝、並列史上最多。兄弟系列賽4勝1敗擊敗統一7-ELEVEn獅隊，兄弟奪下隊史第10勝。

德保拉獲選今天第5戰單場MVP、系列賽勝隊優秀球員，德保拉表示，今年是煎熬的一年，先後遇到爸媽過世，「過程中的煎熬，只有上帝知道。」

德保拉賽後受訪透露，「昨天有跟天上的爸媽說，今天這場比賽要陪著我」，球隊順利奪冠，也要把勝投和MVP獻給爸媽，並感謝球迷一直以來的支持，在這段難熬的期間，給了他很多溫暖和鼓勵。(編輯：陳正健）1131026