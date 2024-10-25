台灣大賽德保拉7局好投壓制統一獅打線 中信兄弟奪隊史第10冠[影]
（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職棒總冠軍賽第5戰，中信兄弟洋投德保拉僅在1局上失掉1分，7局失1分優質先發壓制統一獅打線，兄弟曾頌恩單場3安2打點，率隊以4比1奪下隊史第10冠、拋下黃色封王彩帶。
中信兄弟今天帶著「聽牌」優勢回到主場洲際棒球場打第5戰，滿場2萬名觀眾入場，總冠軍賽5戰打完，總入場人數破紀錄，合計13萬2625人次入場，改寫2015年中信兄弟與Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）交手，7戰打滿12萬2127人次觀眾入場紀錄。
兄弟沒給統一7-ELEVEn獅隊續命機會，先發洋投德保拉（Jose De Paula）雖首局就失分，被獅隊首名打者林佳緯敲出二壘打，2人出局後再被陳鏞基敲安失掉1分，但沒有擴大失分危機。
兄弟打線1局下馬上討回，2人出局後陳俊秀二壘打，陳子豪遭觸身球保送，王威晨適時安打幫助球隊送回追平分，曾頌恩安打送回球隊超前分。
獅隊4局上有攻勢，首名打者潘傑楷敲安上壘，但盜壘失敗，胡金龍隨後補上二壘打，陳聖平安打推進，陳重羽吞K、陳聖平盜壘失敗死在二壘前，獅隊攻勢瓦解。
兄弟6局下再添保險分，1人出局後曾頌恩敲出二壘打，江坤宇安打替球隊再添1分，8局下王威晨敲出二壘打，曾頌恩補上安打添分；曾頌恩今天單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，也獲選賽會MVP。
德保拉今天先發用92球投7局，僅被敲出6支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，奪下個人總冠軍賽生涯第5勝，幫助球隊順利拋下封王彩帶，德保拉獲選單場MVP、總冠軍賽勝隊優秀球員。
兄弟隊2021年、2022年完成連霸，去年沒能打入總冠軍賽，今年以下半季冠軍、年度戰績第1直接晉級總冠軍賽，總冠軍賽戰績4勝1敗，奪下隊史第10冠，與統一獅隊並列中職最多冠球隊，兄弟4年內奪3冠，平野惠一接任總教練首年就順利率隊奪冠。（編輯：龍柏安）1131025
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