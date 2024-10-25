台灣大賽德保拉7局好投壓制統一獅打線 中信兄弟奪隊史第10冠[影]

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職棒總冠軍賽第5戰，中信兄弟洋投德保拉僅在1局上失掉1分，7局失1分優質先發壓制統一獅打線，兄弟曾頌恩單場3安2打點，率隊以4比1奪下隊史第10冠、拋下黃色封王彩帶。

中信兄弟今天帶著「聽牌」優勢回到主場洲際棒球場打第5戰，滿場2萬名觀眾入場，總冠軍賽5戰打完，總入場人數破紀錄，合計13萬2625人次入場，改寫2015年中信兄弟與Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）交手，7戰打滿12萬2127人次觀眾入場紀錄。

兄弟沒給統一7-ELEVEn獅隊續命機會，先發洋投德保拉（Jose De Paula）雖首局就失分，被獅隊首名打者林佳緯敲出二壘打，2人出局後再被陳鏞基敲安失掉1分，但沒有擴大失分危機。

兄弟打線1局下馬上討回，2人出局後陳俊秀二壘打，陳子豪遭觸身球保送，王威晨適時安打幫助球隊送回追平分，曾頌恩安打送回球隊超前分。

影片來源：CPBL 中華職棒

獅隊4局上有攻勢，首名打者潘傑楷敲安上壘，但盜壘失敗，胡金龍隨後補上二壘打，陳聖平安打推進，陳重羽吞K、陳聖平盜壘失敗死在二壘前，獅隊攻勢瓦解。

兄弟6局下再添保險分，1人出局後曾頌恩敲出二壘打，江坤宇安打替球隊再添1分，8局下王威晨敲出二壘打，曾頌恩補上安打添分；曾頌恩今天單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，也獲選賽會MVP。

德保拉今天先發用92球投7局，僅被敲出6支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，奪下個人總冠軍賽生涯第5勝，幫助球隊順利拋下封王彩帶，德保拉獲選單場MVP、總冠軍賽勝隊優秀球員。

兄弟隊2021年、2022年完成連霸，去年沒能打入總冠軍賽，今年以下半季冠軍、年度戰績第1直接晉級總冠軍賽，總冠軍賽戰績4勝1敗，奪下隊史第10冠，與統一獅隊並列中職最多冠球隊，兄弟4年內奪3冠，平野惠一接任總教練首年就順利率隊奪冠。（編輯：龍柏安）1131025

中職中信兄弟洋投德保拉（圖）25日先發7局僅失1分，率領球隊擊敗統一獅，順利拋下封王彩帶。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒總冠軍賽第5戰25日晚間在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟隊（黃衣）終場以4比1擊敗統一獅隊（橘黑衣）拿勝，也成功奪得隊史第10座總冠軍，賽後場內球員兩樣情。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

台灣大賽25日在台中洲際棒球場舉行關鍵第5戰，大批兄弟球迷到場關注賽況，全力為選手、球隊加油。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中信兄弟球迷身披黃色球衣賣力為球隊應援，期待見證封王瞬間。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中信兄弟25日回到台中大本營洲際球場，力拚拋出封王彩帶，大批球迷進場應援。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽「台灣大賽」25日來到關鍵第5戰，晚間在台中洲際棒球場湧入大量球迷，不少人身披兄弟球衣，全力為球員加油，期待拋出封王彩帶。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒2024年度總冠軍25日由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場拿下，賽後中職會長蔡其昌（前中左）頒發冠軍獎座給兄弟總教練平野惠一（前中右）。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽「台灣大賽」25日在台中洲際棒球場畫下句點，終場由中信兄弟隊以系列賽4勝1敗順利封王，場邊熱情球迷也開心歡呼、搶拍勝利時刻。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽「台灣大賽」結果出爐，25日由中信兄弟隊在台中主場成功拋下封王彩帶，球員、球迷都嗨翻，賽後選手朝總教練平野惠一狂倒飲料慶祝。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒2024年台灣大賽25日晚間在台中洲際棒球場畫句點，由主場的中信兄弟隊以系列賽4勝1敗戰績成功抱回總冠軍，賽後球員在場中瘋狂潑灑飲料慶祝，現場氣氛嗨翻天。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒中信兄弟隊25日在台中主場洲際棒球場勇奪隊史第10座總冠軍，賽後全體隊職員、專屬啦啦隊Passion Sisters都到場中與球迷一同合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日

中華職棒總冠軍賽「台灣大賽」25日移師台中洲際球場舉行，滿場2萬名球迷隨著兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters帶動，賣力為球隊、選手應援加油，也見證兄弟勇奪隊史第10座總冠軍。中央社記者趙世勳攝 113年10月25日