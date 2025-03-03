許基宏5年約平均月薪80萬 王威晨李振昌獲複數年約

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職中信兄弟近4年奪3座總冠軍，球團今天公布球員調薪結果，整體薪資調幅超過11.4%，許基宏簽下5年平均月薪新台幣80萬元合約，野手王威晨、投手李振昌獲複數年約。

兄弟今天發布新聞稿公布新球季球員談薪結果，2025年球季全隊薪資微幅調整超過11.4%。中信兄弟球團感謝球員們為球隊的付出，也期盼今年能夠一起邁向「連霸」之路，共同「進化」。

兄弟野手許基宏於2014年季中加入團隊，在去年球季結束後，積極與球團討論留隊的規劃，兄弟球團與許基宏達成5年平均月薪80萬元的合約共識，今年月薪也由52萬元調升至64萬元、調幅23.1%，期待許基宏在接下來的5年持續披上黃衫，為中信兄弟努力奮戰。

兼俱領導能力的野手王威晨與投手李振昌，今年皆與球團簽訂複數年合約，王威晨今年月薪77萬元，李振昌則是月薪63萬元，期待兩人持續用表現帶領團隊，也為球隊帶給學弟們更多正面影響力。

2019年季中選秀加入兄弟的曾頌恩，2024年迎來個人生涯年，在攻守兩端都呈現破繭而出的佳績，更一舉拿下總冠軍賽MVP的殊榮，入圍「年度最佳進步獎」。兄弟球團公布，曾頌恩今年月薪也由13萬元調升至24萬元、調幅84.6%，期待曾頌恩能夠繼續以高水準的表現再創生涯高峰，迎接未來每場艱難戰役。

近年兄弟後援防線最倚重的兩名投手呂彥青與吳俊偉，在今年也雙雙獲得加薪。呂彥青今年月薪由50萬元調升至62萬元、調幅24%；吳俊偉則是由月薪38萬元調升至50萬元、調幅31.6%。

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其他調薪部分，野手岳東華月薪由36萬元調升至48萬元、調幅33.3%；野手岳政華月薪30萬元調升至42萬元、調幅40%；捕手高宇杰月薪由26萬元調升至38萬元、調幅46.2%；野手王政順月薪由16.5萬元調升至20萬元、調幅21.2%；捕手林吳晉瑋月薪由11萬元調升至15萬元，調幅36.4%；投手謝榮豪月薪由21元萬調升至28萬元、調幅33.3%；投手黃恩賜月薪由16萬元調升至22萬元、調幅37.5%；投手魏碩成月薪由15萬元調升至19萬元、調幅26.7%；野手宋晟睿本季也獲加薪6萬元。

兄弟球團對於表現優異選手給予加薪肯定，而表現差強人意的球員則小幅降薪。小幅扣薪部分，投手鄭浩均月薪38萬元調降至35萬元、吳哲源月薪22萬元調降至20萬元、楊志龍月薪15萬元調降至12.5萬元、江忠城月薪13.5萬元調降至10萬元。（編輯：李淑華）1140303