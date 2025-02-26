獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）統一7-ELEVEn獅隊公布球員談薪，陳韻文、潘傑楷、林安可、邱智呈、陳重羽、陳重廷均獲得複數年約肯定，至於陳傑憲合約，獅隊開出總值新台幣破1.6億元合約，等陳傑憲回覆。

中職統一獅隊新賽季主場開幕戰將於3月30日在台南棒球場開打，今天公布新球季談約大致底定，外界關心的「台灣隊長」陳傑憲「薪情」，獅隊已於數週前提供了合約，總值超過1.6億元，球團盼陳傑憲可以盡快回覆，全心備戰接下來的新球季。

獅隊公告，陳韻文、潘傑楷、林安可、邱智呈、陳重羽、陳重廷均獲得複數年約肯定。投手陳韻文去年球季中一度狀況不理想，經調整後恢復水準，季後賽表現十分穩定，去年行使自由球員（FA）權利，球隊開出5年複數年約，平均月薪75萬元，激勵獎金300萬元，合約總值為4800萬元。

世界12強棒球賽班底野手潘傑楷去年賽季也打出好成績，球隊開出2年複數年約，2025年月薪42萬元，2026年月薪46萬元，合約總值1056萬元。

林安可去年敲出20發全壘打，兇猛長打砲火成為獅隊攻擊重心，各項數據表現優異，球隊簽訂3年複數年約，2025年月薪56萬元，2026年月薪60萬元，2027年月薪64萬，合約總值2160萬元。

邱智呈去年適時頂替蘇智傑受傷缺陣戰力，好表現拿下安打王及最佳9人外野手，持續進步蛻變，球隊開出2年複數年約，2025年月薪44萬元，2026年月薪48萬元，合約總值1104萬元。

陳重羽扛下獅隊主戰捕手，投手引導及配球部分穩定，無論攻守方便都有明顯蛻變進步，球隊予以肯定簽訂2年複數年約，2025年月薪36萬元，2026年月薪40萬元，合約總值912萬元。

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陳重廷為獅隊主力二壘手、守備穩定性顯著成長，與球隊簽訂2年複數年約，2025年月薪32萬元，2026年月薪34萬元，合約總值792萬元。

此外，投手郭俊麟今年月薪36萬元，調薪12.5%、野手許哲晏今年月薪14.5萬，調薪107%、投手林詔恩今年月薪15萬元，調薪 66.7%、野手林佳緯今年月薪15萬元，調薪200%、投手辛俊昇今年月薪10萬元，調薪100%、野手陳聖平今年月薪31萬元，調薪6.9%，捕手柯育民今年月薪11萬，調薪 22.2%。（編輯：龍柏安）1140226