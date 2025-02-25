晉級經典賽會內賽 賴總統發文恭喜Team Taiwan

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（中央社記者蘇龍麒、賴于榛台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天晚間以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。總統賴清德隨即在臉書發文恭喜Team Taiwan晉級2026世界棒球經典賽，取得晉級門票。

經典賽資格賽台灣今天爭取最後1張晉級會內賽的門票，台灣隊火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳輪番登板，加上打線串聯、觸擊戰術奏效，終場以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。

賴總統隨後在臉書發文恭喜Team Taiwan以6比3擊敗西班牙，晉級2026世界棒球經典賽。

總統說，今晚嗆司曲響徹大巨蛋，台灣英雄英勇捍衛主場，拿出自信，全力對決。雖然路途走得顛簸，有些艱辛，最終力退眾多勁旅，取得晉級門票。

總統指出，台灣精神是不怕挫折，奮戰到底；不放棄，就會贏；「We are Team Taiwan！」

行政院長卓榮泰也在臉書感謝總教練曾豪駒所率領的教練團，以及中華職棒會長蔡其昌帶領的後勤團隊，在去年世界棒球12強賽事結束後，馬不停蹄接著籌備資格賽的訓練備戰。

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他表示，感謝Team Taiwan全體選手，在大部分球員還在春訓階段就提早開工，披上國家隊戰袍，投入高強度國際賽事，且許多旅外年輕小將暫時放下職業母隊春訓，承擔資格賽的重責大任，讓大家看到台灣棒球新一代的希望。

卓榮泰指出，感謝全國球迷的熱情支持，熱情搶票，這都代表大家對台灣英雄挺到底的支持，也是台灣棒球不到最後一刻，永不放棄的精神。（編輯：林家嫻）1140225