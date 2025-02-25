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圖輯／經典賽資格賽台灣4火球男輪流飆速 擊退西班牙前進2026正賽
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經典賽資格賽台灣4火球男輪流飆速 擊退西班牙前進2026正賽【圖輯】

2025/2/25 22:16（2/25 22:56 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）25日殊死戰，台灣隊以6比3搶勝，前進明年經典賽。圖為台灣隊球員在場中灑水慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）25日殊死戰，台灣隊以6比3搶勝，前進明年經典賽。圖為台灣隊球員在場中灑水慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天來到最終殊死戰，台灣隊攻勢串聯、執行戰術奏效，加上火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊等人登板壓制，終場以6比3搶勝，前進明年經典賽。

開賽台灣隊就展開攻勢，王博玄、陳傑憲敲安打，張育成再補上關鍵二壘安打、送回第1分，接著吳念庭擊出滾地球帶有1分打點。

台灣隊王博玄（中）1局上半成功盜壘，站上二壘後開心向隊友致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
台灣隊王博玄（中）1局上半成功盜壘，站上二壘後開心向隊友致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
「國防部長」張育成（圖）1局上擊出左外野方向二壘安打，帶有1分打點。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
「國防部長」張育成（圖）1局上擊出左外野方向二壘安打，帶有1分打點。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

西班牙1局下反攻1分，不過2局上陳文杰、宋晟睿敲安打後，王博玄選到保送攻占滿壘，之後林子偉的滿貫砲雖然改判為界外，不過也選到保送擠回1分。

西班牙2局下再追1分，僅剩1分落後，不過「龍之子」徐若熙在4局下登板，前2局僅被擊出1支內野安打，且火球連發、最快飆出98.1英里（約157.8公里）。

台灣隊打者林子偉（前）2局敲出一記界外球，一度引發各方關注是否為全壘打。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
台灣隊打者林子偉（前）2局敲出一記界外球，一度引發各方關注是否為全壘打。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
徐若熙（圖）4局下登板中繼，首局就投出3上3下。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
徐若熙（圖）4局下登板中繼，首局就投出3上3下。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

6局上台灣隊再進帳分數，陳文杰敲一壘安打後，蔣少宏觸擊造成三壘手傳球失誤，攻下1分，接著宋晟睿也執行短打戰術，再度造成三壘手傳球失誤奉送1分，取得5比2領先，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）當場掉淚。

徐若熙在6局下被首名打者敲出陽春砲掉1分，且被敲一壘安打、投出保送，不過連飆2次三振化解危機；孫易磊在7局下1出局、一壘有人時登板，雖然投出保送、再被敲安打，形成滿壘危機，但孫易磊連送2次三振沒有掉分，他也興奮振臂怒吼。

6局上，台灣隊執行犧牲觸擊，造成西班牙三壘手連續2次守備失誤，台灣隊蔣少宏（圖）成功回到本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
6局上，台灣隊執行犧牲觸擊，造成西班牙三壘手連續2次守備失誤，台灣隊蔣少宏（圖）成功回到本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
孫易磊（中）7局下半登板，面對滿壘危機穩住陣腳，成功抓下出局數未失分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
孫易磊（中）7局下半登板，面對滿壘危機穩住陣腳，成功抓下出局數未失分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

台灣隊8局上再有分數進帳，宋晟睿遭觸身球後盜上二壘，再靠著投手暴投上三壘，林子偉擊出高飛犧牲打送回1分，終場台灣隊就以6比3獲勝。

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莊陳仲敖此戰用52球投3局，被敲出4支安打，送出1次三振，失掉2分；接著徐若熙用49球投3.1局，被敲出3支安打，送出5次三振，失掉1分；孫易磊則是用34球投1.2局，被敲2支安打，沒有失分，最快球速97英里（約156公里）；最後曾峻岳連飆3次三振，投1局無失分。

今天為WBCQ最後一戰，在台北大巨蛋一共湧入3萬5768名觀眾進場。（編輯：龍柏安）1140225

莊陳仲敖（後）掛帥先發。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
莊陳仲敖（後）掛帥先發。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
1局上，台灣隊長陳傑憲（前）敲出左外野方向安打，上壘後難掩振奮情緒。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
1局上，台灣隊長陳傑憲（前）敲出左外野方向安打，上壘後難掩振奮情緒。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
1局下半對手進攻，台灣右外野手宋晟睿（圖）美技守備阻斷西班牙攻勢。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
1局下半對手進攻，台灣右外野手宋晟睿（圖）美技守備阻斷西班牙攻勢。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
台灣好手陳文杰（中）6局上半站上得點圈後，靠著對手守備失誤、成功回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
台灣好手陳文杰（中）6局上半站上得點圈後，靠著對手守備失誤、成功回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
「國防部長」張育成（前）7局時敲出一記長打，成功站上二壘。中央社 114年2月25日
「國防部長」張育成（前）7局時敲出一記長打，成功站上二壘。中央社 114年2月25日
林子偉8局上半一記犧牲打助隊再添1分，下場後開心跟隊友致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
林子偉8局上半一記犧牲打助隊再添1分，下場後開心跟隊友致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日
台灣跑者陳文杰6局上半助隊再添1分，休息區隊友們紛紛上前致意。中央社 114年2月25日
台灣跑者陳文杰6局上半助隊再添1分，休息區隊友們紛紛上前致意。中央社 114年2月25日
台灣啦啦隊CT AMAZE場邊熱力應援。中央社記者翁睿坤攝 114年2月25日
台灣啦啦隊CT AMAZE場邊熱力應援。中央社記者翁睿坤攝 114年2月25日
台灣選手有好表現時，場邊球迷也興奮不已。中央社記者王騰毅攝 114年2月25日
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台灣得分時，觀眾席高舉起雙手歡呼。中央社記者翁睿坤攝 114年2月25日
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