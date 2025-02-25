經典賽資格賽台灣4火球男輪流飆速 擊退西班牙前進2026正賽【圖輯】

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天來到最終殊死戰，台灣隊攻勢串聯、執行戰術奏效，加上火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊等人登板壓制，終場以6比3搶勝，前進明年經典賽。

開賽台灣隊就展開攻勢，王博玄、陳傑憲敲安打，張育成再補上關鍵二壘安打、送回第1分，接著吳念庭擊出滾地球帶有1分打點。

台灣隊王博玄（中）1局上半成功盜壘，站上二壘後開心向隊友致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

「國防部長」張育成（圖）1局上擊出左外野方向二壘安打，帶有1分打點。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

西班牙1局下反攻1分，不過2局上陳文杰、宋晟睿敲安打後，王博玄選到保送攻占滿壘，之後林子偉的滿貫砲雖然改判為界外，不過也選到保送擠回1分。

西班牙2局下再追1分，僅剩1分落後，不過「龍之子」徐若熙在4局下登板，前2局僅被擊出1支內野安打，且火球連發、最快飆出98.1英里（約157.8公里）。

台灣隊打者林子偉（前）2局敲出一記界外球，一度引發各方關注是否為全壘打。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

徐若熙（圖）4局下登板中繼，首局就投出3上3下。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

6局上台灣隊再進帳分數，陳文杰敲一壘安打後，蔣少宏觸擊造成三壘手傳球失誤，攻下1分，接著宋晟睿也執行短打戰術，再度造成三壘手傳球失誤奉送1分，取得5比2領先，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）當場掉淚。

徐若熙在6局下被首名打者敲出陽春砲掉1分，且被敲一壘安打、投出保送，不過連飆2次三振化解危機；孫易磊在7局下1出局、一壘有人時登板，雖然投出保送、再被敲安打，形成滿壘危機，但孫易磊連送2次三振沒有掉分，他也興奮振臂怒吼。

6局上，台灣隊執行犧牲觸擊，造成西班牙三壘手連續2次守備失誤，台灣隊蔣少宏（圖）成功回到本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

孫易磊（中）7局下半登板，面對滿壘危機穩住陣腳，成功抓下出局數未失分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

台灣隊8局上再有分數進帳，宋晟睿遭觸身球後盜上二壘，再靠著投手暴投上三壘，林子偉擊出高飛犧牲打送回1分，終場台灣隊就以6比3獲勝。

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莊陳仲敖此戰用52球投3局，被敲出4支安打，送出1次三振，失掉2分；接著徐若熙用49球投3.1局，被敲出3支安打，送出5次三振，失掉1分；孫易磊則是用34球投1.2局，被敲2支安打，沒有失分，最快球速97英里（約156公里）；最後曾峻岳連飆3次三振，投1局無失分。

今天為WBCQ最後一戰，在台北大巨蛋一共湧入3萬5768名觀眾進場。（編輯：龍柏安）1140225

莊陳仲敖（後）掛帥先發。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

1局上，台灣隊長陳傑憲（前）敲出左外野方向安打，上壘後難掩振奮情緒。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

1局下半對手進攻，台灣右外野手宋晟睿（圖）美技守備阻斷西班牙攻勢。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

台灣好手陳文杰（中）6局上半站上得點圈後，靠著對手守備失誤、成功回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

「國防部長」張育成（前）7局時敲出一記長打，成功站上二壘。中央社 114年2月25日

林子偉8局上半一記犧牲打助隊再添1分，下場後開心跟隊友致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

台灣跑者陳文杰6局上半助隊再添1分，休息區隊友們紛紛上前致意。中央社 114年2月25日

台灣啦啦隊CT AMAZE場邊熱力應援。中央社記者翁睿坤攝 114年2月25日

台灣選手有好表現時，場邊球迷也興奮不已。中央社記者王騰毅攝 114年2月25日