徐若熙經典賽資格賽聽球迷吶喊感動 若國家隊需要就全力以赴
2025/2/25 23:32（2/25 23:58 更新）
（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊火球男徐若熙今天對西班牙隊登板投3.1局失1分，退場時被滿場球迷喊名字，他說，有點感動。團隊像家人，未來國家隊有需要都「全力以赴」。
WBCQ最後一戰台灣隊與西班牙隊在台北大巨蛋爭2026年經典賽（WBC）最後1席，台灣隊前3局打完3比2領先，徐若熙4局接手中繼，4局讓打者3上3下，5局投觸身球保送、被敲內野安打，但力守不失分，6局雖被敲出陽春砲，但沒擴大失分危機。
徐若熙7局續投1人出局後投出保送退場，總計用49球投3.1局，被敲出3支安打，投出5次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，有中繼成功。
徐若熙退場時，球迷高喊「徐若熙、徐若熙」，他笑說，多少有點感動，前面戰績雖不好，球迷還是一直進場為台灣隊加油，也開玩笑說，聽到球迷吶喊，都想再回場上繼續投，但國際賽教練團有調度安排，還是團隊為重。
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徐若熙表示，投到後半段體力有點下滑，國際賽張力大，投1局體力流失幾乎是例行賽2局，整體還可接受。雖被敲出全壘打，但那球沒失投、是打者打得好，當下想法就是全力抓出局數，後面還有投手可頂上。
徐若熙下半身有點緊繃，直到對尼加拉瓜隊比賽才出賽。徐若熙表示，投完2場身體沒狀況，感謝台灣隊長陳傑憲帶領團隊，一直鼓勵隊友們放膽展現，這個團隊很像家人，未來如果國家隊徵召就全力以赴。（編輯：李明宗）1140225
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