克服考驗取得經典賽門票 曾豪駒：感謝選手為台灣棒球拚

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）台灣今天在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙、取得2026年經典賽門票，總教練曾豪駒感謝選手為自己和台灣棒球而拚，過程中老天有給考驗，希望累積人才庫經典賽拚出好成績。

台灣今天以6比3擊敗西班牙取得2026年經典賽（WBC）參賽資格，曾豪駒表示，比賽前半段打得不順，最後一場有打出來，是一起努力的結果，過程中讓大家擔心了，感謝上天、感謝每名球員教練，感謝全台的球迷，也感謝選手，「每個人都出一份力量，為自己、為台灣棒球而拚。」

台灣前3場比賽僅對南非搶勝，曾豪駒也還原規劃，如果投手徐若熙沒有不舒服，原本設定是首戰的先發投手，但也提到這是上天給的考驗和課題，遇到困難的時候如何撐到最後，感謝選手把自己照顧好，最後還是能貢獻實力。

被問起此次資格賽承受的壓力是否比去年世界12強棒球賽還要大，曾豪駒坦言：「確實是。」但也提到，這批球員比較年輕，能夠旅外相信就有一定的實力，國內的選手也表現得不錯，在面對張力大的局面，每個人都需要時間慢慢累積經驗。

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曾豪駒也提到，相信經過這次比賽，未來可以有更多的人才能組成國家隊，不是僅想著進到2026年經典賽就好，要有更強的陣容和實力才有辦法拿到更好的成績。

放眼2026年經典賽，曾豪駒表示，先好好準備中職賽季，也相信不僅是球員，教練團也需要人才庫，也需要傳承。（編輯：龍柏安）1140225