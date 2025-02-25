WBCQ台灣決戰西班牙 曾豪駒：大家因棒球凝聚

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天對決西班牙隊，都無退路，總教練曾豪駒說，除部分已達母球團限制的旅外投手，其餘投手都會準備，大家心繫戰績，「因為棒球凝聚。」

兩隊晚間在台北大巨蛋爭最後1席2026年經典賽（WBC）參賽資格，台灣隊派旅美奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）體系投手莊陳仲敖先發。

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這場關鍵戰役台灣隊先攻，曾豪駒說，先得分當然對戰局很有幫助，會讓後續守備更有安定感，希望比賽前半段就能掌握得分契機。

去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠幸運物、6個面都是6的骰子已被放在台灣隊休息區，希望球員狀況都能「骰到6」；曾豪駒表示，無論是幸運物或全台球迷，大家都很心繫戰績，每個人都因為棒球凝聚在一起，謝謝球迷關心和提點，「大家團結一心，為台灣棒球努力。」（編輯：李明宗）1140225