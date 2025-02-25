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經典賽資格賽陳傑憲讚年輕球員頂住壓力不簡單 盼明年組最強國家隊

2025/2/25 23:20（2/25 23:58 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊（圖）25日晚間在與西班牙隊的殊死戰中以6比3搶下勝利與經典賽正賽門票，賽後球員在場中互相擁抱致意。中央社 114年2月25日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊（圖）25日晚間在與西班牙隊的殊死戰中以6比3搶下勝利與經典賽正賽門票，賽後球員在場中互相擁抱致意。中央社 114年2月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）台灣隊今天順利在WBCQ搶下晉級門票，台灣隊長陳傑憲坦言，雖然這次比賽過程很辛苦，不過不後悔加入台灣隊與學弟們一起拚戰，「一起心情洗三溫暖，對我來說是很棒的回憶。」

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天順利以6比3擊退西班牙、並取得經典賽入場券。談到這次WBCQ一路以來的過程，陳傑憲坦言很辛苦，因為這段時間大家狀況都不是很好，這次陣容又偏年輕，且大會也有很多限制。

另一方面，台灣隊這次選進多名旅外投手，母球團都有設下投球限制，陳傑憲說：「種種原因讓我們在不舒服的情況下比賽。」

不過陳傑憲強調，這次資格賽讓年輕球員們上了很重要的一課，「頂著全台灣人民壓力，扛下這一切，我覺得真的不簡單，我很開心也不後悔加入這次陣容，能與這麼年輕、台灣的未來一起比賽，一起心情洗三溫暖、經歷高低起伏，對我來說是很棒的回憶，我相信對學弟們來說也是很棒回憶。」

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陳傑憲在短短3個月內，扛下世界12強棒球賽、以及WBCQ台灣隊長重任，對於明年世界棒球經典賽，他表示，相信有12強陣容跟這次陣容，「台灣棒球的人員選擇性更多。」

陳傑憲提到，以往國際賽都是同一批球員在打，但這次很多年輕球員有好表現，加上12強也有很多選手有好表現，「相信明年我們能組成最強國家隊，去跟世界各國抗衡，我蠻期待的，我也希望我可以身體健康、把狀況調整好，入選明年WBC。」（編輯：龍柏安）1140225

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