經典賽資格賽陳傑憲讚年輕球員頂住壓力不簡單 盼明年組最強國家隊
2025/2/25 23:20（2/25 23:58 更新）
（中央社記者楊啟芳台北25日電）台灣隊今天順利在WBCQ搶下晉級門票，台灣隊長陳傑憲坦言，雖然這次比賽過程很辛苦，不過不後悔加入台灣隊與學弟們一起拚戰，「一起心情洗三溫暖，對我來說是很棒的回憶。」
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天順利以6比3擊退西班牙、並取得經典賽入場券。談到這次WBCQ一路以來的過程，陳傑憲坦言很辛苦，因為這段時間大家狀況都不是很好，這次陣容又偏年輕，且大會也有很多限制。
另一方面，台灣隊這次選進多名旅外投手，母球團都有設下投球限制，陳傑憲說：「種種原因讓我們在不舒服的情況下比賽。」
不過陳傑憲強調，這次資格賽讓年輕球員們上了很重要的一課，「頂著全台灣人民壓力，扛下這一切，我覺得真的不簡單，我很開心也不後悔加入這次陣容，能與這麼年輕、台灣的未來一起比賽，一起心情洗三溫暖、經歷高低起伏，對我來說是很棒的回憶，我相信對學弟們來說也是很棒回憶。」
透過 Google News追蹤中央社
陳傑憲在短短3個月內，扛下世界12強棒球賽、以及WBCQ台灣隊長重任，對於明年世界棒球經典賽，他表示，相信有12強陣容跟這次陣容，「台灣棒球的人員選擇性更多。」
陳傑憲提到，以往國際賽都是同一批球員在打，但這次很多年輕球員有好表現，加上12強也有很多選手有好表現，「相信明年我們能組成最強國家隊，去跟世界各國抗衡，我蠻期待的，我也希望我可以身體健康、把狀況調整好，入選明年WBC。」（編輯：龍柏安）1140225
延伸閱讀克服考驗取得經典賽門票 曾豪駒：感謝選手為台灣棒球拚經典賽資格賽台灣4火球男輪流飆速 擊退西班牙前進2026正賽【圖輯】經典賽資格賽台灣決戰西班牙 曾豪駒：大家因棒球凝聚經典賽資格賽圖文直播台灣6比3擊退西班牙 晉級2026會內賽經典賽資格賽台灣隊長陳傑憲賽後掉淚 坦言壓力比12強大經典賽資格賽陳傑憲讚年輕球員頂住壓力不簡單 盼明年組最強國家隊徐若熙經典賽資格賽聽球迷吶喊感動 若國家隊需要就全力以赴莊陳仲敖經典賽資格賽高張力有收穫 返美投入大聯盟春訓
- 2025/02/25 23:44
- 2025/02/25 23:32
- 經典賽資格賽陳傑憲讚年輕球員頂住壓力不簡單 盼明年組最強國家隊2025/02/25 23:20
- 2025/02/25 23:16
- 2025/02/25 23:13
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
經典賽資格賽台灣隊長陳傑憲賽後掉淚 坦言壓力比12強大