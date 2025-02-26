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孫易磊WBCQ滿壘飆K振奮 捨不得離開這個團隊

2025/2/26 00:01
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）旅日投手孫易磊今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙中繼登板，7局化解滿壘危機振奮吶喊，透露從前一晚就開始看影片帶入情緒很享受，捨不得離開這個團隊。

旅日投手孫易磊在資格賽前幾場比賽其實也有準備，但因為比數拉開沒有好的登板時機點，今天與西班牙隊比賽，7局下1人出局壘上有人時接替登板，雖先投出保送、被敲出安打攻占滿壘，但接著連飆2次三振，守住危機不失分，振奮吶喊。

孫易磊8局續投雖被敲出二壘打，但也力守不失分，今天總計投1.2局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，有中繼成功，助台灣隊以6比3搶勝。

孫易磊表示，前一任投手徐若熙投到5局的時候就開始準備，本來就規劃好接在徐若熙後面登板，一開始上場球比較偏高、差不多的球路沒有獲得主審青睞，也有慢慢調整，滿壘危機投出第1個三振，就有觀察到打者對變速球掌握不好、節奏有被帶著走，投起來也更有自信。

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孫易磊業餘時期國際賽經驗不少，但他表示，旅外後開始越來越珍惜每次在台灣投球的機會，前一個晚上就開始看比賽影片、帶入感覺，很享受在台灣球迷面前球投球的感覺，很捨不得離開這個團隊。

孫易磊也提到，打資格賽一起拚戰的感覺很棒，如果2026年經典賽國家隊有需要，當然會期待再披上國家隊戰袍。（編輯：龍柏安）1140225

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