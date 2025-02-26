經典賽資格賽西班牙三壘手連續失誤當場落淚 英文主播：畫面太震撼[影]

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（中央社網站26日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊昨天以6比3擊退西班牙、取得2026年經典賽會內賽門票。西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）在比賽中沮喪落淚的一幕成為比賽焦點，官方英語主播形容「畫面太震撼」，許多台灣網友也在社群表示「好心疼」。

比賽的關鍵發生在6局上半，原本台灣僅以3比2領先1分，台灣隊打者蔣少宏、宋晟睿連2棒執行短打戰術，而且都點往三壘，西班牙三壘手Wander Encarnacion接球傳一壘時都發生暴傳，讓壘上跑者直攻本壘，台灣隊進帳2分擴大領先。

失誤發生後，鏡頭拍到Encarnacion在賽場上表情沮喪難過落淚，官方英語主播形容「畫面真的太震撼（crushing）」，WBC官方也以「背靠背失誤（back-to-back errors）」為題，將片段上傳社群。

Wander Encarnacion可說是這場比賽西班牙最失意的選手，在失誤發生前的5局下，西班牙隊有無人出局攻占一、二壘的大好反攻機會，然而Wander Encarnacion擊出雙殺打，後續打者也被三振，攻勢戛然而止。

現年25歲的Encarnacion來自多明尼加，2023年曾拿下歐洲棒球錦標賽MVP。英語播報指出，Encarnacion在第二次失誤時，很可能還深陷在上一次失誤的自責中，因此被「投球失憶症（YIPS）」找上，這些失誤往後也可能對Encarnacion造成深遠影響。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊25日晚間在台北大巨蛋決戰西班牙隊，1局上，西班牙三壘手恩卡納西昂（地上白衣者）差點觸殺跑者王博玄（藍衣者）。中央社記者鄭清元攝 114年2月25日

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球員在場上因失誤自責落淚的畫面往往印象深刻，2018年統一獅隊鎮守游擊大關的陳傑憲曾在例行賽中，因為漏接飛球讓對手上壘，造成後續失分，在場上難過泛淚。2016年至2018年球季陳傑憲發生多達60次失誤，讓他的守備能力備受質疑；2020年起他轉戰外野防區，一步一步找回守備自信，2022年起連3年蟬聯金手套獎，如今蛻變為12強賽MVP，成為備受尊敬的頂尖球員。

西班牙隊Encarnacion發生失誤後，有部分台灣球迷語帶嘲諷製作迷因，但有更多網友呼籲別在對方傷口撒鹽，有留言表示「兩隊球員都背負著非常大的壓力」、「在乎比賽的選手都應該給予尊重」。（編輯：黑立安）1140226