經典賽資格賽西班牙9比1勝南非 台灣25日續拚正賽門票[影]

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）西班牙今天與南非交手展現火力，團隊敲出13支安打，艾斯特拉達、烏茲塔利茲都開轟，終場以9比1搶下第2勝，也確定台灣隊將打25日比賽拚正賽門票。

經典賽資格賽西班牙首戰以12比5擊敗台灣，昨天與尼加拉瓜鏖戰至延長賽1比2吞敗，今天與南非繼續在台北大巨蛋交手，西班牙隊打線發揮搶勝。

西班牙隊2局下靠著安打、盜壘、保送，利諾（Gabriel Lino）二壘打先馳得點，賀南德茲（Frank Hernandez）補上安打再添1分，3局下貝爾崔（Engel Beltre）率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後艾斯特拉達（Rusber Estrada）開轟，2分砲幫助球隊取得4比0領先。

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西班牙隊5局下1人出局後再靠著烏茲塔利茲（Jesus Ustariz）陽春砲多添1分、拉開領先差距；南非隊前5局打線受制，直到6局上2人出局後，靠著保送、安打、失誤追回1分，西班牙隊8局下再添4分保險分，順利搶下勝利。

西班牙隊賽後戰績2勝1敗，今晚台灣與尼加拉瓜比賽，即使台灣隊搶勝，比較失分率後，因台灣首戰與西班牙比賽失分過多，仍將打25日2、3名之爭，拚最後一席經典賽正賽門票，今晚比賽將決定25日交手球隊。（編輯：張雅淨）1140223