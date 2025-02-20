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經典賽資格賽看大螢幕一起嗨 全台戶外轉播地點報你知

2025/2/20 14:06（2/20 14:57 更新）
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圖為世界棒球經典賽（WBCQ）資格賽台灣隊開訓。（中央社檔案照片）
圖為世界棒球經典賽（WBCQ）資格賽台灣隊開訓。（中央社檔案照片）
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（中央社網站20日電）2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊從2月21日開始，迎戰西班牙、南非與尼加拉瓜，角逐2席前進會內賽的資格。中央社整理戶外大螢幕轉播資訊，一起為台灣隊加油。

 台灣隊賽程

經典賽資格賽台灣賽區2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，共有4隊參賽，每隊與其他3隊各交戰1場，戰績排名第1的隊伍直接晉級會內賽；戰績第2與第3的隊伍要再對戰1場，勝隊取得第2個晉級名額。詳細比賽時間如下：

（中央社製圖）
（中央社製圖）

 戶外大螢幕

台北市：台北表演藝術中心北斗座戶外廣場

時間：2/21-23 19:00
其他活動：發放加油棒、小國旗

新北市：新北市民廣場

時間：2/21-23 19:00
其他活動：美食餐點抵用券、充氣加油棒、應援WBC小黑板、抽獎劵（限量）

台中市：台中市政府前廣場

時間：2/22-23 19:00
其他活動：免費發送棒球棒造型爆米花（限量）

台南市：

地點：台南市立棒球場
時間：2/21-23 19:00、2/25 19:00（若台灣出賽）
其他活動：免費地瓜球兌換券、每場12條應援毛巾

地點：新營南瀛綠都心公園
時間：2/21-23 19:00、2/25 19:00（若台灣出賽）
其他活動：每場12條應援毛巾

高雄市：衛武營國家藝術文化中心

時間：2/21-23 19:00

基隆市：國門廣場

時間：2/22-23 19:00

新竹市：新竹火車站站前廣場

時間：2/21-23 19:00、2/25 19:00（若台灣出賽）
其他活動：充氣加油棒、烤饅頭與飲料（限量）

彰化縣：縣立美術館前廣場

時間：2/21-23 19:00

雲林縣：

地點：斗六膨鼠森林公園
時間：2/22-23 19:00
其他活動：免費兌換加油棒、爆米花、可樂（限量）

地點：虎尾鎮圓環停車場
時間：2/21-2/23 18:45

嘉義縣：蓋婭莊園

時間：2/21-23 17:30（開放入場）

嘉義市：嘉義市中正公園

時間：2/21-23 19:00、2/25 19:00（若台灣出賽）

宜蘭縣：蘭陽原創館戶外廣場

時間：2/21-23 19:00、2/25 19:00
其他活動：消費滿額送限量加油棒（限量）

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花蓮縣：遠東百貨建林廣場

時間：2/21-23 19:00、2/25 19:00（若台灣出賽）
其他活動：著棒球相關配件，兌換應援小點心（限量）（編輯：楊子瑩）1140220

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