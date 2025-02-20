WBC資格賽2/21開打 各縣市直播為台灣隊加油

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（中央社台北20日綜合報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起在台北大巨蛋開打，雙北、桃園、台中、台南、高雄等許多縣市皆有直播活動，有些縣市還安排啦啦隊應援團，邀球迷吶喊，一起為台灣隊加油。

世界棒球經典賽資格賽21日至25日開打，台灣隊前3日將依序對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，爭奪2026年會內賽門票。

新北市政府自21日起連3天在市民廣場辦直播派對，邀主播徐展元、中華職業棒球大聯盟Fubon Angels啦啦隊、Passion Sisters啦啦隊和熱血應援團與民眾同樂，現場安排胖卡餐車提供應援民眾享用現做美食，21日發送限量美食餐點抵用券、充氣加油棒、應援小黑板與抽獎券等。

台北市於21、22及23日在台北表演藝術中心戶外廣場舉行現場直播，現場設有400吋及250吋雙投影布幕，並找來味全龍隊啦啦隊「小龍女」應援。台北市體育局指出，台北表演藝術中心戶外廣場將在賽前2小時開放入場，備有約800席座位及限量應援小物，邀請所有未能進入大巨蛋觀賽的球迷，一起透過直播見證台灣隊擊潰強敵的經典時刻。

台南市政府21至23日連續3天轉播台灣隊賽事，將分別在台南市立棒球場及新營南瀛綠都心公園現場轉播，市立棒球場下午5時開放一壘區進場，轉播現場由台灣番薯丸提供每場1000份免費地瓜球兌換券及每場12條應援小物毛巾，新營南瀛綠都心也提供每場12條應援小物毛巾。

花蓮市公所21日起連3天舉辦世界棒球經典賽資格賽轉播派對，地點在遠東百貨花蓮店建林廣場，為讓球迷更盡興觀賽，遠百花蓮規劃紅不讓美食市集，集結豐富特色美食及人氣小吃；另外，活動期間民眾只要穿棒球相關配件、應援小物，都可到現場服務台免費換應援小點心（每日限量50份）。

雲林縣則有2處戶外轉播，分別在膨鼠森林公園和虎尾鎮圓環停車場，現場將有中信兄弟啦啦隊女孩帶動應援，邀請大家到場為台灣隊加油；虎尾場從21日起連續3天在虎尾鎮公有圓環停車場舉行活動，會場將以400吋大螢幕轉播，中信兄弟啦啦隊女孩加入帶動應援，同時限量發送100組加油棒，也有行動餐車可供民眾消費享用美食。

此外，雲林縣斗六市公所將於22、23日在膨鼠森林公園架設200吋大螢幕轉播應援，中信兄弟啦啦隊女孩將在現場帶動氣氛；斗六市公所指出，民眾只要完成活動任務將可於現場領取加油棒、可樂和爆米花，數量有限。

桃園市政府體育局表示，桃園市政府前廣場將從21日晚間開始連續3天同步轉播WBCQ世界棒球經典賽資格賽，25日則會視賽程決定；此外，樂天桃園棒球場做為台灣燈會的「活力發光站」燈區，除設置台灣隊加油牆，也會從明天開始連續3天、每天6個時段，由樂天女孩及阿誠帶來應援演出。

基隆市政府將於22日與23日晚間7時，在基隆市文化中心室內1樓，舉辦「2025世界棒球經典賽台灣區資格賽直播派對」，22日邀請職棒味全龍二壘手李凱威及味全龍啦啦隊成員，與球迷近距離互動，23日也安排職棒啦啦隊成員輪番登場，帶來熱鬧的應援表演，歡迎球迷共襄盛舉。

嘉義縣大林慢城發展協會與精美城堡觀光工廠蓋婭莊園合作，21日起連3天在觀光工廠蓋婭莊園辦免費入場的直播活動；嘉義市政府則與中華電信合作並取得公播授權，21至23日在嘉義市中正公園辦理戶外轉播活動，邀請球迷穿上紅藍白應援裝為台灣隊加油，現場將提供限量應援加油棒。

高雄市運動發展局與衛武營國家藝術文化中心合作，這次在21至23日連續轉播3場次，分別為21日晚間7時台灣對西班牙、22日晚間7時台灣對南非，以及23日晚間7時台灣對尼加拉瓜。活動也邀請台鋼雄鷹啦啦隊加入轉播活動應援。

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台東縣政府表示，這次經典賽入選台灣隊的選手張育成及伍祐城是台東人。台東縣政府21日至23日每晚6時45分在台東縣立體育場外的大螢幕直播應援，25日則視戰況決定是否加場轉播。台東縣長饒慶鈴邀請大家到場熱血吶喊，一同為台灣隊集氣加油。

台中市政府運動局於22日、23日晚間7時在府前廣場辦戶外轉播派對，力邀球迷一起到場熱血吶喊應援，透過1300吋大螢幕感受視覺饗宴。（編輯：李淑華）1140220