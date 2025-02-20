WBC資格賽21日開打 北市推登錄門票領折抵券活動
2025/2/20 15:04
（中央社記者劉建邦台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日開打，北市產發局今天推出「大巨蛋Home Run遊台北」活動，登錄球賽門票可領取限量300元折抵券等，還可抽雙人來回機票。
世界棒球經典賽資格賽明天將在台北大巨蛋開打，包含地主台灣、南非、尼加拉瓜、西班牙等4隊，要爭取2張晉級明年經典賽的門票。
台北市產業發展局今天發布新聞資料指出，配合WBCQ開打，推出「大巨蛋Home Run遊台北」活動，並祭出多項好康，盼與球迷一起支持台灣隊。
產發局表示，「大巨蛋Home Run遊台北」活動今天上午9時開放登錄球賽門票，登錄後可領取限量300元折抵券，包含2張「100元商圈券」、1張「100元夜市券」，使用完折抵券還有機會獲得球員簽名球。
此外，產發局說，登錄賽事門票即可抽與台灣隊一起前進小組賽雙人來回機票，不論小組賽是在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓或邁阿密，台灣隊在哪，北市府就把球迷送到哪。
產發局指出，「大巨蛋Home Run遊台北」門票登錄至3月2日止，300元商圈夜市折抵券使用期限至3月20日。使用範圍包含東區、西門、迪化等約30處商圈，士林、寧夏等9個夜市，超過550家合作特約店家攤商，不限金額都可折抵消費，且數量有限，送完為止。
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此外，若民眾不清楚如何登錄門票，2月21日及22日下午至大巨蛋觀賞賽事時，可洽詢位於台北捷運國父紀念館站5號出口的活動攤位，登錄後還有限量驚喜的應援小禮物。
產發局表示，「大巨蛋Home Run遊台北」詳細資訊，可至活動官網或「台北市商業處-我是商Ya人」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：蕭博文）1140220
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