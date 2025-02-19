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WBC資格賽21日開打 北藝中心備雙螢幕轉播

2025/2/19 19:52
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日起在台北大巨蛋開打，北市府另在北藝中心打造第2現場，架設雙螢幕並找來味全龍隊啦啦隊應援，邀請民眾一起為台灣隊加油。

經典賽資格賽21日至25日開打，台灣隊前3日將依序對戰西班牙、南非及尼加拉瓜，爭奪2026年會內賽門票。

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台北市體育局今天透過新聞稿表示，為替台灣隊集氣，21日、22日及23日將在台北表演藝術中心戶外廣場舉行現場直播，現場設有400吋及250吋的雙投影布幕，並找來味全龍隊啦啦隊「小龍女」應援。

體育局指出，北藝第2現場將在賽前2小時開放入場，備有約800席座位及限量應援小物，邀請所有未能進入大巨蛋觀賽的球迷，一起透過直播見證台灣隊擊潰強敵的經典時刻。（編輯：蕭博文）1140219

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