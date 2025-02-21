經典賽資格賽台灣隊首戰西班牙 場外直播球迷熱血加油[影]

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（中央社台北21日綜合報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今晚在台北大巨蛋開戰，台灣隊首戰西班牙，為使無法進場觀戰民眾也能參與，雙北、台東、台中、桃園等縣市舉行直播活動，一起為台灣隊加油。

雖然氣溫只有攝氏15度，新北市府市民廣場仍湧入數百名熱情球迷，觀賞3座大螢幕直播，特地與父母從鶯歌區到場的黃姓學童、與到場的市長侯友宜等，觀賞大螢幕直播，為台灣英雄加油。

球迷手持小國旗、藍色加油棒，一局上時，高喊「便當、便當，揮棒落空」。啦啦隊女孩隨著加油鼓聲，一起熱情跳舞拉起球迷的情緒，為敲出台灣隊首支安打的陳傑憲加油。

台東縣政府今晚則在台東縣立體育場外設大螢幕直播應援，不少棒球小選手到場持加油棒加油，轉播介紹台灣隊選手出場時，每名小選手都能大聲喊出台灣隊選手名字。

台中市府今天晚在新市政大樓廣場前舉辦轉播應援，比賽尚未開始，就有許多民眾到場席地而坐「卡位」。陳姓市民一家帶著加油棒到場加油吶喊，他說，在家看自己嗨沒感覺，到場跟大家一起吶喊才能感受氣氛，希望能看到台灣隊拿下好成績。

桃園市政府今天晚間7時在市府前廣場舉辦直播活動，不少人是一邊吃著便當一邊替台灣隊加油，不乏男女老少、攜家帶眷，並在台灣隊長陳傑憲打出安打時高聲歡呼、敲擊加油棒，感受出民眾在寒風中為球員集氣加油的熱情。

嘉義縣大林慢城發展協會與觀光工廠蓋婭莊園合辦免費直播活動；江姓民眾說，今晚在蓋婭超過10米挑高、寬廣、美麗的大廳內看球賽非常舒適、心情愉悅，希望3場比賽台灣隊都贏球。雲林縣則在虎尾鎮公有圓環停車場舉行直播，中信兄弟啦啦隊女孩加入帶動應援，雖然室外氣溫不高，但現場氣氛熱絡。

彰化縣政府也在縣立美術館前廣場辦理直播應援，現場架起大螢幕及專業音響，比賽開打前已吸引不少球迷聚集，雖然天氣冷氣氛仍然熱烈，縣府準備1000份爌肉飯、關東煮讓球迷免費享用，不到晚間7時就快被拿光，眾人吃美食邊欣賞精彩比賽。

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台南市政府在市立棒球場及新營南瀛綠都心公園現場播放賽況，其中市立棒球場下午5時開放一壘區進場，不少人時間一到立刻卡位，還有人邊吃便當邊等待，1名父親更帶著幼女到場體驗。市府也安排活動主持人、啦啦隊成員帶動氣氛，球迷也很亢奮，全力為台灣隊應援。

台北市部分，雖然晚上溫度低，但許多民眾包緊緊、攜帶加油棒及國旗在北藝直播派對中為台灣隊加油，在味全龍隊啦啦隊「小龍女」帶動下，歡呼聲響徹現場。（編輯：龍柏安）1140221