WBCQ台灣隊2/25與西班牙爭門票 全面加開售票500元

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊要在25日與西班牙隊決戰，爭取最後一張晉級WBC門票，今天賽後主辦單位公布加開售票訊息，明天中午12時全面加開售票，票價全區500元。

WBCQ台灣隊在前3場賽事，分別以5比12不敵西班牙、9比1擊敗南非、0比6不敵尼加拉瓜，總計1勝2敗；3戰全勝的尼加拉瓜則是直接晉級明年世界棒球經典賽，台灣隊則是要於25日再度與西班牙隊交手，爭取最後一張晉級門票。

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原本25日在台北大巨蛋的賽事，觀眾席並沒有全部售票，不過台灣隊確定要打25日比賽之後，就出現購票熱潮。在今天台灣隊與尼加拉瓜比賽結束後，主辦單位表示，為了讓更多球迷能進場為台灣隊加油打氣，預計將於明天中午12時全面加開售票。

25日賽事全區票價皆為新台幣500元，入場贈品共有4款，每張票券限領1款，款式隨機發放。4款入場贈品有WBCQ造型風車、應援球衣擦手巾、球員應援扇子與應援貼紙，每款數量有限，依現場實際情況贈完為止，詳細購票資訊請洽拓元售票系統。（編輯：陳正健）1140223