經典賽資格賽25日台灣爭晉級門票 各縣市加開直播應援

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（中央社台北24日綜合報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天將進行附加賽，台灣隊力爭最後一張晉級門票。雙北、台中、高雄等縣市加碼直播活動，有縣市發送應援小物、邀啦啦隊助陣，一起為台灣隊加油。

世界棒球經典賽資格賽21日至25日開打，尼加拉瓜以3戰全勝之姿晉級明年世界棒球經典賽；西班牙2勝1敗、台灣隊1勝2敗、南非0勝3敗，分組第2、第3的西班牙及台灣隊明天將一決勝負，爭取最後一張門票。

新北市政府明天晚間7時在市民廣場舉辦直播派對，邀體育主播徐展元解說，還有中華職業棒球大聯盟Fubon Angels啦啦隊成員現身與民眾同樂，明天晚間5時起會發送早鳥應援加油小物，包含美食餐點抵用券、充氣加油棒與抽獎券等。

台北市政府明天晚間7時在台北表演藝術中心戶外廣場增開現場直播，擺設800席座位，號召全民一起打造「第2主場」與在台北大巨蛋內的球迷遙相呼應，一同助力台灣隊扳倒強敵。

桃園市政府明天晚間將在市府前廣場舉辦直播派對，邀請民眾一起到現場，齊心為台灣隊加油。

苗栗縣政府明天晚間將在縣府第1辦公大樓1樓大廳舉辦現場轉播，以行動力挺台灣隊，邀民眾加入應援行列，一起愛棒球一起Team Taiwan。

台中市政府明天晚間將在府前廣場舉辦戶外轉播派對，力邀球迷到場熱血吶喊，一起幫台灣隊集氣，同時透過1300吋大螢幕感受視覺饗宴。

彰化縣政府表示，明天晚間7時將在彰化縣立美術館前廣場舉辦大螢幕直播活動，現場發放800份爌肉飯兌換券，歡迎民眾一邊享用美食一邊看球賽，齊聚為台灣選手加油打氣。

嘉義市政府明天晚間邀球迷再聚中正公園為台灣隊應援，將提供限量250組加油棒及螢光棒，共同為台灣隊加油打氣。

台南市長黃偉哲透過社群網站臉書（Facebook）表示，明天晚間在台南市立棒球場與新營南瀛綠都心公園轉播賽事，邀市民到場為台灣隊加油。

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高雄市運動發展局與衛武營國家藝術文化中心合作，明天晚間在衛武營戶外劇場加碼轉播，將有400吋大螢幕轉播，並邀台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars加入轉播活動，歡迎球迷共襄盛舉。

澎湖離島雖沒有戶外轉播，但澎湖喜來登酒店藍洞餐廳有300吋大螢幕同步轉播，現埸提供優惠美食，為台灣隊加油應援，爭取最後晉級資格。（編輯：戴光育）1140224