經典賽資格賽爭最後晉級資格 加開售票500元遭秒殺

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天將進行最後一戰，台灣隊要與西班牙隊爭取最後一張晉級門票，主辦單位自今天中午12時開始加開售票，一開放就遭到秒殺，預計於下午3時清票。

原本明天的附加賽因為不確定是否會有台灣隊，因此只開放部分座位售票，當台灣隊確定要打明天賽事時，就出現購票熱潮，甚至有黃牛哄抬價格。昨天台灣隊與尼加拉瓜隊的賽事結束，主辦單位就宣布加開售票，明天賽事全區票價皆為新台幣500元。

昨天台灣隊輸球完全沒有影響到買氣，今天中午12時一開始售票，沒過多久就已完售，主辦單位表示，將於清票之後在下午3時重新釋票。

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台灣隊在21日對西班牙的賽事觀眾人數為3萬5325人、22日對南非為3萬5868人、昨天對尼加拉瓜則是3萬5565人。

WBCQ台灣隊在前3場比賽，分別以5比12不敵西班牙、9比1擊敗南非、0比6不敵尼加拉瓜，總計1勝2敗；3戰全勝的尼加拉瓜直接晉級明年世界棒球經典賽，台灣隊則是要於明天再度與西班牙隊交手，爭取最後一張晉級門票。（編輯：張雅淨）1140224