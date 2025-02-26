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慶祝棒球進軍經典賽 新北運動中心游泳池免費5天

2025/2/26 10:49
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市政府體育局今天表示，慶祝棒球經典賽資格賽台灣隊搶下2026經典賽門票，新北市運動中心3月10至14日，體適能、游泳池免費5天，運動課程買1送1，限時優惠。

體育局上午表示，經典賽（WBC）資格賽台灣昨晚再戰西班牙，新北市民廣場直播派對現場，球迷聚集全力應援，在台灣確定搶下晉級門票後，全場歡聲雷動。

體育局表示，新北挺台灣，3月10日至14日，包含新北市運動中心、板樹體育館、泰山體育館的體適能、游泳池免費。

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至於台灣隊擊出全壘打的優惠，推出運動課程買1送1，各類課程以各運動中心規劃公告為主，每人限購1組，限現場購買，數量有限售完為止。

市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪表示，他昨天也全程觀賽，深信一定會贏，感謝愛好運動者相挺，讓運動風氣變得更好。3月開始免費使用體適能、游泳池5天，主要是2月有幾間國民運動中心正在檢修。（編輯：李錫璋）1140226

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