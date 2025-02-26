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慶台灣前進2026經典賽 北市連5天運動場館免費入場

2025/2/26 19:27
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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台灣順利搶下2026年經典賽門票，北市今天推出歡慶方案，2月27日至3月3日各運動中心免費入場、U-Sport集點升級至30U幣，盼運動熱潮延續至世壯運。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊以6比3擊退西班牙隊，奪下最後一張晉級門票，順利打進明年2026世界棒球經典賽。

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北市體育局今天表示，2月27日至3月3日連續5天，至北市各運動中心享體適能、游泳池免費入場，且各中心還會推出專屬課程報名優惠；U-Sport市民會員從明天至3月1日期間至合作公民營場館運動，入場集點從5U幣大升級至30U幣。

體育局長王泓翔表示，感謝台灣隊再一次帶來振奮人心的精彩表現，鼓勵民眾把握228連假入場運動燃燒熱血、延續體育賽事的熱潮，為今年5月登場的2025雙北世界壯年運動會、乃至明年經典賽上的所有國手，繼續扮演最強應援團。（編輯：蕭博文）1140226

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