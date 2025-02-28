奪經典賽門票 富邦發270萬表揚悍將成員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）台灣順利搶下2026年世界棒球經典賽門票，中華職棒富邦悍將今天宣布頒發總獎金新台幣270萬元給台灣隊陣中悍將成員，其中張育成、李宗賢、曾峻岳、李東洺及教練高國輝各50萬元。

悍將今天發布新聞稿表示，台灣在剛落幕的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）以6比3擊敗西班牙，成功取得WBC門票，悍將球員表現亮眼，令全台球迷感到驕傲。

「悍將戰神」張育成擔任台灣隊中心棒次第4棒，4場比賽皆有長打表現，21日首戰開轟，25日關鍵一役為台灣隊打下勝利打點；內野手李宗賢在對南非的賽事中，9局上代打敲出2分砲，賽會多次以美技守備拿下出局數，攻守俱佳。

投手李東洺在對南非之役接替傷退的先發投手登板，為台灣隊穩住領先戰局；「守護神」曾峻岳在25日比賽以連續15顆火球連發，飆出3次三振，為台灣隊守住勝利，精彩表現讓全場驚嘆。

透過 Google News 追蹤中央社

繼世界12強棒球賽後再度擔任打擊教練的高國輝，經典賽資格賽再入選教練團，英雄背後的後勤團隊更是勞苦功高；防護員吳宥鍀、訓練員高挺耀克服多重挑戰，讓選手們無後顧之憂出賽，也是重要人物。

悍將宣布將頒發總獎金270萬元給本次表現傑出的悍將成員，球員張育成、李宗賢、曾峻岳、李東洺及打擊教練高國輝各50萬元，防護員吳宥鍀與訓練員高挺耀各10萬元，感謝悍將們為國爭光。（編輯：唐聲揚）1140228