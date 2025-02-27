追分成功車票化身台版無敵星星 助攻台灣晉級經典賽[影]
2025/2/27 11:51（2/27 12:21 更新）
（中央社記者趙麗妍台中27日電）台灣隊奪世界棒球經典賽資格賽晉級門票。立委蔡其昌團隊購買台中海線地區考生祈求考運的追分成功車票，後勤團隊加工為幸運小物，化身台版無敵星星，成功助攻台灣隊奪勝。
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊以6比3擊退西班牙隊，奪下最後一張晉級門票，順利打進2026世界棒球經典賽。殊死戰中出動各式幸運小物為台灣隊加油，其中「追分-成功」車票特別吸睛。
民進黨籍立委、中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天表示，台灣隊在前幾場比賽的得分效率差，常常在滿壘、得點圈有人卻無法得分，後勤團隊想起過去考生最喜歡的追分成功車票，立刻請助理去購買，並由後勤團隊加工製作，台版無敵星星就此出現。
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幸運小物成功幫助國家隊，在殊死戰中陸續得分，最後贏得勝利。蔡其昌指出，賽事中，許多玄學加油法、法器陸續出現，例如神奇骰子等，代表大家都一起團結、集氣，就是希望可以贏得勝利。蔡其昌也提到選手的實力才是最重要。
台中海線地區民眾指出，每逢考季許多考生都會購買「追分-成功」車票，當作幸運小物，並且到大肚區磺溪書院，將准考證影本放置在文昌帝君前，希望可以獲得保佑，祈求考試順利。（編輯：李淑華）1140227
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