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慶台灣隊前進經典賽 高市飯店推烤鴨、龍蝦買1送1

2025/2/26 17:24
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（中央社記者林巧璉高雄26日電）台灣隊昨晚搶下2026經典賽門票，高雄餐飲業者推慶祝活動，承億酒店全新「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳今天至28日享烤鴨與港點買1送1，高雄福華飯店則有龍蝦、飲品買1送1。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）昨天來到最終殊死戰，台灣隊攻勢串聯、執行戰術奏效，加上火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊等人登板壓制，終場以6比3搶勝，前進明年經典賽。

承億酒店「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳今天開幕，來自港澳雙主廚帶領團隊，推出正宗港粵料理，為慶祝台灣隊精彩表現，「賀鴨郎」推出「穿金戴銀」享烤鴨與港點買1送1優惠，活動從今天至28日。

承億酒店表示，「賀鴨郎」有多樣化用餐選擇，例如可單點港點、燒臘與港式老火煲湯等豐富餐點，還能點選一鴨三吃/四吃套餐，加上靈活座位配置，從2人約會到多人聚餐都適合。

「賀鴨郎」主廚梁聖宇14歲起便開始學徒生涯，2年後晉升為主廚，至今已有近40年經驗，專精於烤鴨、粵菜及潮州菜；梁聖宇在19歲至20歲之間帶領10多名港澳師傅一起來到台灣展開料理之旅。

主廚傅國柱擁有30多年港式點心烹飪經驗，他說，自幼熱愛港式點心，特別喜愛燒賣、排骨及腸粉；傅國柱在國中時期下定決心成為學徒，向香港師傅學習廚藝，經過2年學徒生涯即順利出師，並將澳門傳統風味帶到台灣。

「賀鴨郎」推出第一波優惠活動「show me賀鴨！穿金戴銀賀鴨郎！」活動期間只要展示出身上閃閃發亮的飾品拍照打卡，即可享烤鴨買1送1（限內用），以及港點買1送1（內用、外帶皆可）。

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高雄福華大飯店各餐廳今天起至3月7日推出各式歡慶加碼活動，飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋波士頓龍蝦買1送1；一樓HOVII CAFE也推出飲品外帶買1送1；七賢吧則推出生啤酒買1送1；江南春江浙料理消費滿2000元，即可免費獲贈一份手工蔥油餅；珍珠坊廣式料理有熱銷組合餐，加送季節鮮果盤。

高雄圓山飯店推出3月入住Team Taiwan專案可享雙人住宿優惠，一泊一食最低4300元起，可免費升等湖景房；萬壽西餐廳每週五晚餐和每週六、日午晚餐，西式自助餐4人同行1人免費；萬福中餐廳、大廳咖啡廳、祕境餐酒館用餐可享「台灣金牌啤酒買1送1」。（編輯：陳仁華）1140226

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