經典賽資格賽台灣無防護員名額 攸關球員身體狀況需重視
2025/2/26 14:33（2/26 15:53 更新）
（中央社記者謝靜雯台北26日電）台灣順利搶下2026年經典賽門票慶祝之餘，比賽過程中除大聯盟配置人員，無台灣隊隨隊防護員問題被討論，在嚴格限制證件額度狀況下，攸關球員身體狀況的防護員額度應被重視。
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）昨天落幕，台灣隊以6比3擊退西班牙隊，取得2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽門票，隊長陳傑憲賽後受訪提到，此次比賽壓力比世界12強賽更大，感謝所有人的付出，才能一起走到最後。
但在經典賽資格賽比賽過程中也發現，台灣隊球員場上有狀況時，僅見美職大聯盟配置防護員上場，沒有看見台灣隊隨隊防護員。
據了解，此次負責組訓的中職在39張有限證件額度中，並沒有把防護員放入官方允許的必要進場額度名單內，而大聯盟證件額度嚴格控管，沒有太多通融的餘地，造成台灣隊防護員沒能持證。
美職大聯盟主導賽事，各隊證件額度皆為39張，扣除28名球員外，其餘11張證件由各隊自行決定如何分派，扣除教練名額6至7人，在有限證件額度、休息區人員嚴控管的狀態下，如何分配證件額度也考驗代表隊智慧。
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資格賽大聯盟每隊會配1名防護員、不占各隊證件額度，而據了解，尼加拉瓜和西班牙在有限證件額度中，都有再報名隨隊的隊醫或防護員。
防護員的重要性其實不僅是在球員場上受傷時要即時上場處理，包括有些球員賽前練習後、比賽退場時，或者臨時突發狀況，需要放鬆伸展、治療等，工作量繁重，開心慶祝取得經典賽門票之餘，最攸關球員身體狀況的防護員額度也應該被重視。（編輯：李亨山）1140226
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