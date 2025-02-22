沙子宸抽筋發燒仍繳好投 蔣少宏：每球都用力丟

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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天先發投手沙子宸繳出2.2局好投，不過第3局因雙腿抽筋退場，賽後更是因為發燒無法受訪，捕手蔣少宏表示，沙子宸還是每一球都用盡全力丟。

台灣隊今天推出旅美投手沙子宸掛帥先發，用37球投2.2局，沒有被敲出安打，開賽後連續解決7名打者，最快球速飆出152公里，不過在3局下2出局時，因為雙腿抽筋而臨時退場。台灣隊後續登板的投手壓制對方打線，最終以9比1擊敗南非隊。

賽後沙子宸因脫水發燒無法受訪，今天與他搭配的捕手蔣少宏表示，賽前熱身時沙子宸就很亢奮，而且身體就有點不舒服，緊張到有點脫水，所以後面才會有抽筋的狀況，蔣少宏也說：「有告訴他如何讓自己冷靜一點，所以在場上他很穩重地對決每一個打者。」

蔣少宏也強調，沙子宸今天沒因身體狀況而影響到球威，「你看他的平均速度滿快的，代表每一球都蠻用力丟，也導致他沒有辦法投下去、滿可惜的，我覺得他是很好的投手。」最後沙子宸要退場時也特別與蔣少宏抱抱，蔣少宏透露：「他是對我說謝謝。」

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今天台灣隊投手壓制南非打者，蔣少宏也認為投手群表現很好，不會感覺壓力很大或緊繃，「我今天的策略是壓制打者，測試對方的能力，過程中再搭配變化球來引誘打者，先建立投手的優勢，讓打者覺得都是直球，但其實還有變化球。」

陳柏毓今天也展現壓制力，中繼投3局沒有失分，飆出4次三振。對此蔣少宏笑說：「今天投手的球速在比快吧，他們都很專注於對決每一位打者，也沒輕忽南非打者、很尊重比賽。」（編輯：龍柏安）1140222

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日在晚場賽事迎戰南非，台灣先發投手沙子宸（右3）3局下半一度喊出暫停，場邊防護員與教練、隊友上前關切，隨後沙子宸傷退。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日