經典賽資格賽沙子宸先發2.2局好投 因小腿抽筋退場

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸今天在世界棒球經典賽資格賽對南非先發好投，直到3局才因觸身球保送讓打者上壘，2人出局後因兩腿小腿抽筋退場，總計投2.2局無失分、最速152公里。

經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰南非隊，派出21歲旅美投手沙子宸先發，沙子宸開賽就火球連發，連續解決7名南非隊打者，直到3局下1人出局後投出觸身球保送讓南非隊踏上壘包，接著讓南非隊打者敲出投手上方飛球出局。

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3局下2人出局後，沙子宸面對南非隊首棒打者恩戈佩 （Victor Ngoepe）先投了1個壞球後喊暫停，隨後隊友、教練、防護員都走上場關心，接著沙子宸又試投了幾球後退場，台灣隊換上李東洺登板接替，讓打者敲出左外野方向飛球出局。

沙子宸今天總計用37球投2.2局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次觸身球保送，無失分，最快球速約152公里；沙子宸退場後回報狀況，兩腿小腿抽筋、目前已無大礙。（編輯：李亨山）1140222

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日在晚場賽事迎戰南非，台灣先發投手沙子宸（右3）3局下半一度喊出暫停，場邊防護員與教練、隊友上前關切，隨後沙子宸傷退。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日