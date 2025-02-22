經典賽資格賽台灣9比1勝南非 打擊爆發敲14安、宋晟睿場內全壘打
2025/2/22 22:26（2/22 23:15 更新）
（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天在台北大巨蛋進行第2戰，在3萬5868名觀眾見證下台灣打線大爆發，團隊敲14支安打，包括宋晟睿場內全壘打、李宗賢2分砲，以9比1擊退南非。
台灣隊在3局上率先展開攻勢，陳傑憲獲保送、張育成敲二壘安打後，吳念庭擊出1打點滾地球，陳文杰再敲適時安打得1分，取得2比0領先。4局上宋晟睿、林佳緯敲安打後，林子偉選到保送攻占滿壘，對方投手暴投奉送1分後，陳傑憲再擊出滾地球送回1分。
台灣隊先發投手沙子宸前2局演出6上6下、壓制對方打線，不過3局下2出局時因為雙腿抽筋退場，由李東洺緊急接替登板。4局下李東洺遭敲3支安打、失掉1分；不過6局上宋晟睿擊出右外野方向深遠飛球，一路狂奔4個壘包，形成場內全壘打，台灣隊再添1分。
7局上王博玄擊出內野安打後，蔣少宏、宋晟睿都遭到觸身球保送，形成滿壘，接著林子偉、陳傑憲再接連選到四壞球保送、擠回2分；9局上替補上場的李宗賢更是轟出2分全壘打，終場台灣隊就以9比1獲勝。
台灣隊打線此戰出現14支安打，其中王博玄、宋晟睿各有4支安打演出，另外林子偉單場獲得5次四死球、包括4次四壞球保送。
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台灣隊今天一共推出5名投手，先發投手沙子宸用37球投2.2局，沒有被敲安打，送出1次三振，無失分；接著李東洺臨危受命投1.1局，被敲3支安打失掉1分。
陳柏毓中繼登板後壓制對方打線，前2局演出6上6下，雖然7局下被敲2支安打，一度面臨一、三壘有人危機，不過最後飆出三振，沒有掉分；總計陳柏毓用37球投3局，沒有失分，送出4次三振。最後呂彥青、伍祐城各投1局，都沒有掉分。（編輯：方沛清）1140222
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