經典賽資格賽台灣9比1勝南非 打擊爆發敲14安、宋晟睿場內全壘打

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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天在台北大巨蛋進行第2戰，在3萬5868名觀眾見證下台灣打線大爆發，團隊敲14支安打，包括宋晟睿場內全壘打、李宗賢2分砲，以9比1擊退南非。

台灣隊在3局上率先展開攻勢，陳傑憲獲保送、張育成敲二壘安打後，吳念庭擊出1打點滾地球，陳文杰再敲適時安打得1分，取得2比0領先。4局上宋晟睿、林佳緯敲安打後，林子偉選到保送攻占滿壘，對方投手暴投奉送1分後，陳傑憲再擊出滾地球送回1分。

張育成（圖）首局上場打擊。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

「國防部長」張育成（前）3局成功敲安上壘。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

3局上半，台灣隊陳文杰（圖）適時敲安，成功將三壘跑者張育成送回本壘得分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

3局上，「國防部長」張育成（左）靠著隊友安打成功回到本壘得分，在休息區與隊友開心慶祝。中央社記者張新偉攝 114年2月22日

林佳緯（中）4局上半順利敲安，串起攻勢。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

4局上半台灣展開攻勢，打者先後安打加上對手暴投等，讓林佳緯（中）等人先後回到本壘得分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

4局上半台灣進攻，宋晟睿（右）在隊友幫助下，成功回到本壘得分，開心收下「大吉」。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣隊先發投手沙子宸前2局演出6上6下、壓制對方打線，不過3局下2出局時因為雙腿抽筋退場，由李東洺緊急接替登板。4局下李東洺遭敲3支安打、失掉1分；不過6局上宋晟睿擊出右外野方向深遠飛球，一路狂奔4個壘包，形成場內全壘打，台灣隊再添1分。

台灣方面由旅美投手沙子宸（圖）先發迎敵。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣先發投手沙子宸（右3）3局下半一度喊出暫停，場邊防護員與教練、隊友上前關切，隨後沙子宸傷退。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

先發投手沙子宸（淺藍衣右）3局下半因傷退場，特別擁抱捕手蔣少宏（淺藍衣左）致意。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣投手李東洺（圖）3局時接替先發、登板中繼。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣打者宋晟睿（中）6局敲出深遠飛球，對手守備發生失誤加上宋晟睿快腿衝刺，形成一記場內全壘打，為台灣再添一分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣打者宋晟睿（右）6局敲出一記場內全壘打，在本壘上演精彩攻防，最終由宋晟睿快腿拿下分數。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

6局上，台灣陣中宋晟睿（前右）擊出右外野飛球，南非右外野手撲救不成，宋晟睿把握機會、快馬加鞭跑出場內全壘打，在休息區與隊友慶祝。中央社記者張新偉攝 114年2月22日

7局上王博玄擊出內野安打後，蔣少宏、宋晟睿都遭到觸身球保送，形成滿壘，接著林子偉、陳傑憲再接連選到四壞球保送、擠回2分；9局上替補上場的李宗賢更是轟出2分全壘打，終場台灣隊就以9比1獲勝。

7局上半，台灣壘上跑者王博玄（右）把握機會趁勢盜上二壘。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣選手王博玄（中）7局盜上二壘後，靠著對方投手接連觸身球、四壞保送，順利被擠回本壘得分。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

9局上半，台灣隊打者李宗賢（前）轟出2分砲，擴大球隊領先優勢，終場台灣就以9比1擊敗南非隊。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣隊打者李宗賢（前右）9局開轟再為台灣添上2分，助隊最終以9比1拿勝。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

比賽9局下半，二壘手林子偉展現美技跳傳，助隊友成功刺殺一壘跑者。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

李宗賢（右）22日在第2戰9局下半展現美技，將球回傳二壘成功扼殺南非最後機會，助台灣以9比1奪勝；確認勝利瞬間，李宗賢興奮吶喊。左為「國防部長」張育成。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

三壘手李宗賢（右）9局關鍵時刻美技回傳二壘，成功封鎖南非攻勢助台灣奪得勝利，與隊友張育成（左）興奮振臂吶喊。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

台灣隊打線此戰出現14支安打，其中王博玄、宋晟睿各有4支安打演出，另外林子偉單場獲得5次四死球、包括4次四壞球保送。

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台灣隊今天一共推出5名投手，先發投手沙子宸用37球投2.2局，沒有被敲安打，送出1次三振，無失分；接著李東洺臨危受命投1.1局，被敲3支安打失掉1分。

陳柏毓中繼登板後壓制對方打線，前2局演出6上6下，雖然7局下被敲2支安打，一度面臨一、三壘有人危機，不過最後飆出三振，沒有掉分；總計陳柏毓用37球投3局，沒有失分，送出4次三振。最後呂彥青、伍祐城各投1局，都沒有掉分。（編輯：方沛清）1140222

台灣投手陳柏毓（圖）5局時登板中繼，投3局飆出4K、無失分。中央社記者張新偉攝 114年2月22日

台灣隊22日晚間關鍵第2戰以9比1賞給南非2連敗，賽後球員宋晟睿（前右）等人在場中列隊，互相擊掌致意。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊22日晚間第2戰與南非交手以9比1收下勝利，賽後球員在場中互動，相比首戰，神色明顯放鬆許多。中央社記者王騰毅攝 114年2月22日