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經典賽資格賽尼加拉瓜2比1擊敗西班牙 連2天延長賽搶勝
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經典賽資格賽尼加拉瓜2比1擊敗西班牙 連2天延長賽搶勝[影]

2025/2/22 15:21（2/22 15:44 更新）
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世界棒球經典賽資格賽尼加拉瓜22日與西班牙交手，以2比1搶下2連勝。(圖取自x.com/WBCBaseball）
世界棒球經典賽資格賽尼加拉瓜22日與西班牙交手，以2比1搶下2連勝。(圖取自x.com/WBCBaseball）
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）尼加拉瓜連2天延長賽搶勝，今天與西班牙交手，1局下尼加拉瓜雷頓敲出陽春砲，10局下靠著阿列古利亞再見安，以2比1搶下2連勝。

經典賽資格賽昨天開打，尼加拉瓜首戰打到延長賽擊敗南非隊，西班牙隊昨晚則是大比分差擊敗台灣隊，兩隊今天賽前戰績都是1勝，午場比賽交手戰況膠著。

尼加拉瓜1局下靠著1人出局後靠著雷頓（Brandon Leyton）陽春砲先馳得點，西班牙隊3局上1人出局後柯曼列茲（Carlos Colmenarez）敲出陽春砲扳平比數，兩隊9局打完比賽維持1比1平手。

突破僵局制延長賽10局上西班牙隊沒能拿下分數，尼加拉瓜10局下1人出局後靠故意四壞保送、四壞保送攻占滿壘，阿列古利亞（Benjamin Alegria）再見安幫助球隊搶下勝利。

尼加拉瓜陣中具有中職資歷的投手拉米瑞茲（J.C. Ramirez）（中職譯名傑斯）5局接手中繼登板，投2.1局沒被敲出安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分、無關勝敗；後援投手岡薩雷茲（Yeris Gonzalez）投1.2局無失分穩守、奪下勝投。（編輯：陳政偉）1140222

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