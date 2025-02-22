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經典賽資格賽尼加拉瓜2連勝 預計派古提耶瑞茲對台先發

2025/2/22 15:54（2/22 16:13 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）尼加拉瓜隊連續2天賽事都打進延長賽並搶下勝利，22日比賽10局下，靠著阿列古利亞（Benjamin Alegria）（前左）敲出再見安，助隊以2比1搶下2連勝，阿列古利亞仰天吶喊歡慶。中央社記者張新偉攝 114年2月22日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）尼加拉瓜隊連續2天賽事都打進延長賽並搶下勝利，22日比賽10局下，靠著阿列古利亞（Benjamin Alegria）（前左）敲出再見安，助隊以2比1搶下2連勝，阿列古利亞仰天吶喊歡慶。中央社記者張新偉攝 114年2月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）尼加拉瓜連兩天延長賽搶勝，總教練古伊多感謝球員帶來的感動，明天對台灣投手安排不擔心，透露沒意外將由古提耶瑞茲先發。

尼加拉瓜昨天首戰延長賽擊敗南非，今天與西班牙交手再打到延長賽第10局靠再見安以2比1搶下2連勝，取得晉級優勢。

尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）表示，比賽的勝利當然很重要，但這兩天比賽球員帶來很多感動，每個人都把角色扮演好、全力付出，知道資格賽不好打，雖然目前拿下2勝也還沒有確定晉級，明天比賽還是保持平常心、全力搶勝。

尼加拉瓜明天將與台灣交手，古伊多表示有看昨天台灣與西班牙隊比賽，本來就知道台灣是不好打的對手，但會保持原來的方式，不會多做改變，希望尼加拉瓜打者可以多搶分，因為沒有得分就不會贏得比賽。

連兩天打到延長賽才拿下勝利，被問起是否會影響投手調度，古伊多笑回：「我們還有5個投手可以投、沒有問題」，透露對台灣先發投手沒有意外應該會是古提耶瑞茲（Osman Gutierrez）。

今天延長賽敲出再見安打的阿列古利亞（Benjamin Alegria）受訪表示，能敲出再見安是每個打者的夢想時刻，10局下打到球感覺很扎實，就知道應該是安打、心情很感動，都下沒有特別設定什麼，專心看每顆球。

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阿列古利亞也提到，可以贏得比賽勝利不是個人的功勞，如果投手群沒能把分數守下來也不可能有那支安打，表示陣中雖然年輕球員多，但有經驗的球員經驗傳承做的很好，整隊從尼加拉瓜開始培養很好的默契，起了很好的化學效應，是可以搶下2連勝的關鍵。

至於明天對台灣的比賽，阿列古利亞表示，球隊沒有特別情蒐，昨天有透過電視看比賽，知道台灣球員素質很好、能力很強，今天晚上台灣與南非的比賽也會看。（編輯：李亨山）1140222

#尼加拉瓜
#WBCQ
#世界棒球經典賽資格賽
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