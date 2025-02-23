尼加拉瓜對台左右投交錯策略奏效 奪2026經典賽門票

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）尼加拉瓜在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）3連勝而取得正賽門票，總教練古伊多稱讚台灣是優秀球隊，而投手教練戰玉飛分享左右投交錯登板策略奏效，期盼能跟台灣在經典賽見面。

尼加拉瓜此次經典賽資格賽首戰延長賽2比1擊敗南非，接著與西班牙也是戰到延長賽以2比1搶勝，今天與台灣交手以6比0搶勝，順利奪下2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽門票。

尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）賽後受訪表示，只打3場比賽就完成目標是最好的結果，知道尼加拉瓜全國球迷都在關注，「我們達成目標了」。

古伊多稱讚台灣是很優秀隊伍，今天是場很棒的比賽，尼加拉瓜投手的表現、控球都不錯， 對台灣採取左投、右投、左投、右投交替登板策略也都奏效，很開心取得經典賽正賽資格。

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尼加拉瓜投手教練戰玉飛（Len Picota）過去在中職打球曾有涉及假球事件嫌疑，先前受訪時回應那是外界揣測，希望可以往前走。

今天賽後戰玉飛受訪分享，對戰台灣的投手群安排策略有達到效果，投手群表現跟在日本備戰時沒有太大落差，他提到原本比較擔心球隊得分表現，首局就能拿下分數很重要，也希望可以跟台灣在經典賽見面。（編輯：陳彥鈞）1140223