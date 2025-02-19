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WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡

2025/2/19 16:32（2/19 17:31 更新）
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世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，台灣隊總教練曾豪駒（前中）率教練團與隊員大合影。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，台灣隊總教練曾豪駒（前中）率教練團與隊員大合影。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）世界棒球經典賽（WBC）資格賽21日開打，台灣隊在台北大巨蛋與南非、尼加拉瓜、西班牙爭奪2026年會內賽門票。中央社整理球員名單、賽程表、轉播資訊，帶大家一篇掌握。

經典賽與12強有何不同

2024年台灣在12強棒球賽獲得歷史性的冠軍，掀起全台棒球熱潮，緊接著迎來另一場國際賽事—世界棒球經典賽。

經典賽（World Baseball Classic）由MLB主導，與以世界排名為參賽資格的棒球12強（Premier12）最大不同之處，經典賽開放大聯盟40人名單球員參賽，因此成為國際棒壇最重要的盛事。

最新一屆經典賽將在2026年3月5日至17日登場，分別在美國休士頓和邁阿密、日本東京以及波多黎各聖胡安舉行，將有20支球隊參賽，包括上屆經典賽前16名，以及在資格賽中勝出的4支隊伍。

2026世界棒球經典賽賽程、場地及分組名單。（圖取自x.com/WBCBaseball）
2026世界棒球經典賽賽程、場地及分組名單。（圖取自x.com/WBCBaseball）

台灣為什麼要打資格賽

2023年經典賽台灣隊戰績2勝2敗，在預賽A組出現5隊戰績相同的情況，比較對戰關係、失分率、自責分率後，台灣排名最後，依規則2026經典賽須從資格賽開始打起。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

經典賽資格賽賽制

經典賽資格賽共有8支隊伍參賽，分成2組進行，台灣賽區2月21日至25日在台北大巨蛋舉行，台灣、南非、尼加拉瓜、西班牙爭取出線；美國賽區3月2日至6日在亞利桑那州舉行，哥倫比亞、中國、巴西及德國競爭。

小組資格賽採循環賽，分組第1直接晉級會內賽，排名2、3的球隊要再打一場，贏家才能搶下最後一張晉級門票。

根據世界棒壘球總會（WBSC）最新男子棒球世界排名，台灣目前第2，對手尼加拉瓜第16、西班牙第24、南非第31。

由於經典賽（含資格賽）對選手的參賽身分認定採用血緣制，可追溯到球員的父母，只要父母親其中一方擁有該國國籍、永久居留權，或是在該國出生，即便球員非該國國籍，仍可代表該國出賽，因此非傳統強隊也可能徵召具小聯盟甚至大聯盟資歷的好手參賽，台灣須小心應戰。

台灣選手有誰參加

經典賽資格賽由12強冠軍總教練曾豪駒續掌兵符，12強賽MVP陳傑憲再度擔任台灣隊長。28人名單中選入投手15人、捕手3人、內野手6人、外野手4人。

旅外球員有投手孫易磊、沙子宸、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖、徐翔聖。中職球員包括參與上屆經典賽的張育成、吳念庭、林子偉、高宇杰等人。

先發投手預計由陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、徐若熙擔任；打擊部分，張育成、吳念庭、陳傑憲都有機會扛下第4棒，開路先鋒人選則有宋晟睿、陳文杰。

（中央社製圖）
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（中央社製圖）
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經典賽資格賽轉播哪裡看？

世界棒球經典賽資格賽及2026年正賽共61場賽事，由愛爾達取得轉播代理，電視、網路直播管道：

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（編輯：林湘芸）1140219

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