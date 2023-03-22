經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今天上演世紀對決，大谷翔平9局登場關門，三振美國隊長楚勞特，率領日本以3比2擊敗美國，拿下冠軍。這是日本在2006年、2009年奪冠之後，隔14年拿下第3冠。

日本預賽4勝0敗晉級，8強賽擊敗義大利，4強賽淘汰墨西哥，今天在冠軍賽踢館美國，以7戰全勝拿下經典賽冠軍。

日本上屆奪冠的經典畫面是，當時36歲的鈴木一朗在冠軍戰延長10局上，對決韓國救援投手林昌勇。鈴木一朗敲出致勝安打，幫助日本5比3擊敗韓國奪冠。

如今世代交替，比賽前半段擔任指定打擊的大谷翔平，到了9局上轉換為投手身分，用招牌的「二刀流」打法，為日本隊這座冠軍畫下完美句點。

9局上日本僅3比2領先1分。大谷翔平對上洛杉磯天使隊友、美國隊長楚勞特（Mike Trout），連飆時速100英里（161公里）火球，最終三振對手。大谷翔平釋放壓力，一邊大吼、一邊甩掉手套、球帽，與隊友相擁慶祝。

大谷翔平在經典賽冠軍戰成功完成關門任務三振美國隊打者，助日本以3比2擊敗美國。（共同社）

大谷翔平（前）關門成功釋放壓力，一邊大吼、一邊甩掉手套、球帽，休息區隊友也湧入場內慶祝。（共同社）

日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）

這場比賽在邁阿密馬林魚主場舉行，湧進3萬6098名觀眾。美國隊率先在2局下得分。

美國明星游擊手特納（Trea Turner）打擊火燙，8強賽滿貫砲、4強賽雙響砲，是美國晉級決賽大功臣。這場比賽他的棒次從9棒調到6棒，2局上首次打擊就開轟。

特納面對日本先發左投今永昇太，看準中間位置時速91.5英里（147公里）快速球，一棒打上左外野的觀眾席，幫助美國隊先馳得點1比0領先。

日本先發投手今永昇太。（共同社）

美國隊特納（前）在2局上半轟出全壘打，返回休息區時與隊友們互相敬禮。（美聯社）

日本前一晚才在驚濤駭浪中，以再見安打擊敗墨西哥，展現緊咬不放的韌性，今天0比1落後不久，2局下打線馬上有所回應。

前一場扮演國民英雄、敲出再見安的村上宗隆，2局下率先打擊，從美國先發投手凱利（Merrill Kelly）手中敲出全壘打，1比1追平比數。這球打得扎實，飛上外野第二層看台。

村上宗隆（打者）21日在2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平對美國戰局。（共同社）

村上宗隆開轟之後，日本攻勢持續，岡本和真、源田壯亮先後安打，中村悠平四壞保送，攻占滿壘情況下，靠內野滾地攻下第2分。

有別前一場對墨西哥大部分處於落後，日本這場大多領先，2局攻下2分之後，4局一壘手岡本和真追加陽春全壘打，擴大為3比1領先。

岡本和真（前）21日4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國。（共同社）

美國隊舒瓦伯（前）在世界棒球經典賽冠軍戰的8局上半從日本強投達比修有手中擊出全壘打。（共同社）

日本取得領先之後，派出多名年輕投手接力，壓制美國的鑽石打線。美國打線一直到8局上才一吐悶氣，由5棒指定打擊舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春全壘打，追成2比3落後。挨轟的是日本旅美名投達比修有。

儘管美國奮力追分，但到了9局上面對日本最後一任投手大谷翔平仍然難以突破，雖然首名打者選到四壞保送上壘，但貝茲（Mookie Betts）敲出雙殺打後，楚勞特（Mike Trout）遭到三振，終場以1分之差飲恨。（編輯：張芷瑄）1120322

日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）