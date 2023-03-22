經典賽日本奪冠 王貞治讚總教練栗山英樹調度大成功

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪得冠軍，時隔14年第3度奪冠，旅日球星、日職軟銀鷹球團會長王貞治表示，日本武士隊最棒，並稱讚總教練栗山英樹大成功。

日刊體育報報導，王貞治在自家觀賞經典賽日美爭霸之戰，賽後接受媒體採訪時說：「真的是太棒了、太強了。能打進決賽的隊伍都是程度最高的，原本我以為不會那麼簡單得分的，沒想到投手們驍勇善戰。」

第8局日本隊派出投手達比修有，第9局派出王牌投打「二刀流」大谷翔平救援登板。對於監督（總教練）栗山的調度，王貞治說：「達比修有、大谷出場時，我感到很驚訝。要做出那樣的判斷實在很難。」

本屆經典賽，大谷投打都表現優異。對此，王貞治表示，畢竟大谷能在美國交出那麼棒的成績，這次大谷出賽一事本身就能帶動經典賽的熱潮。雖然出乎意料的，大谷有時揮棒落空，但那也無所謂，甚至還更能掀起熱潮。

第一屆經典賽就是由王貞治率領日本武士隊奪冠，他覺得本屆日本武士隊能奪冠，意義重大。他說：「爭奪世界第一，這次與我們當時的氣氛完全不同。這次參賽的選手們鬥志高昂，各地的預賽氣氛也很熱。在美國的四強賽、冠軍賽都備受世界注目。」

日本21日在世界棒球經典賽4強賽逆轉擊敗墨西哥，9局下由大谷翔平（前）的二壘安打點燃士氣。（共同社）

對於栗山的評價，王貞治說：「本屆比賽栗山的指揮是大成功，雖說有很多優秀的選手齊聚，但就因為那樣，調兵遣將很難。該做決斷的時候就做決斷，我覺得這實在太厲害了。這次的調兵遣將做得很好。」

王貞治認為，栗山是懷著信念在思考用人，了解各選手的特長，所以能做出堅定不移的選手任用法，而這促使了日本武士隊奪勝，真的是最棒的。他表示，很想向栗山說聲「真的辛苦您了」。

對於本屆經典賽原本一直處於低潮的村上宗隆，王貞治被媒體問及是否類似第一屆經典賽時的選手、當時為中日龍效力的外野手福留孝介。

王貞治答說，因為經典賽選手不清楚對方投手的球路，所以很難擊出全壘打。昨天的比賽（日本對上墨西哥），村上擊出致勝的再見安打，當村上漸漸恢復正常狀態時，實力剛好就在美國的四強賽及冠軍賽發揮出來，若以村上在經典賽的狀況，他將以這樣的好狀態進入下一個賽季。（編輯：高照芬）1120322

日本隊22日在經典賽與美國隊爭冠，日本隊打者村上宗隆2局敲出一支追平的特大號陽春全壘打。（共同社）

日本隊擊敗美國奪下世界棒球經典賽冠軍，球員們興奮抬起總教練栗山英樹慶祝。（共同社）