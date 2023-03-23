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經典賽日本隊返國拜會首相 岸田感謝武士隊帶給國民勇氣活力

2023/3/23 21:20（3/23 21:49 更新）
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世界棒球經典賽日本隊奪冠，球員與總教練栗山英樹（前右2）從美國邁阿密搭包機23日返抵成田機場，受到大批民眾歡迎。（共同社）
世界棒球經典賽日本隊奪冠，球員與總教練栗山英樹（前右2）從美國邁阿密搭包機23日返抵成田機場，受到大批民眾歡迎。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京23日專電）第5屆世界棒球經典賽（WBC）昨天落幕，日本武士隊奪冠，從美國邁阿密搭包機傍晚返抵國門。晚上一行到首相官邸（行政中心）拜會日本首相，岸田由衷表達謝意。

日本武士隊在本屆經典賽7戰全勝，時隔14年奪冠，是隊史第3度奪冠。今天由監督（總教練）栗山英樹率村上宗隆、佐佐木朗希等「國內組」隊員造訪首相官邸（行政中心），向首相岸田文雄報告奪冠消息。

面對岸田，監督（總教練）栗山英樹說：「真的獲得很多人的加油和喜愛，實在太好了。這麼棒的隊伍真的很罕見，總理（首相）也褒獎他們吧。」

岸田說：「這是日本第3度奪冠，且是全勝，所以這個勝利意義更大。感謝（日本武士隊）帶給日本全體國民莫大的勇氣與元氣（活力）。個人的力量和團隊的力量，這兩種力量的結合才能締造這麼偉大的功績，真的由衷感謝。」

栗山還將奪冠的金牌獎章掛在岸田身上，一起合影留念。岸田表示，就只有冠軍賽、四強賽因為他造訪烏克蘭沒能收看賽況，後來努力「複習」一番，看到大家的英勇表現。

四強賽日本武士隊先發投手佐佐木朗希被問到比賽的感想時答說：「真的很緊張，能在獨特的氣氛中打球，實在很快樂。」

在四強賽9局擊出再見安打的村上宗隆說：「真的包括隊友在內，度過了一段像作夢般的時光」、「期待3年後能原班人馬再一次努力連霸」。在冠軍賽擔任先發投手的今永昇太透露：「比賽前到登上投手丘為止的記憶想不太起來，當時真的很緊張。」聽到今永的這番話，岸田點點頭說：「是那樣嗎。」

日本武士隊最後與岸田拍攝紀念合照，岸田還特別做出本屆經典賽在日本成為熱門話題的「磨胡椒動作」。

日本武士隊美日混血選手努特巴爾（Lars Nootbaar）在經典賽做出轉胡椒罐手勢，之後連王牌投打「二刀流」選手大谷翔平也模仿，還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場，引發話題。（編輯：高照芬）1120323

總教練栗山英樹（左）還將奪冠的金牌獎章掛在岸田（右）身上，合影留念。（共同社）
總教練栗山英樹（左）還將奪冠的金牌獎章掛在岸田（右）身上，合影留念。（共同社）
#岸田文雄
#日本武士隊
#日本
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