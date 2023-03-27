赴台當棒球傳道師？栗山英樹：攜手發展亞洲棒球

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第5屆世界棒球經典賽（WBC）監督（總教練）栗山英27日在東京的日本記者俱樂部召開記者會時被中央社記者問及是否有可能到台灣擔任「棒球傳道師」時笑開懷。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月27日

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）率領日本武士隊在世界棒球經典賽奪冠的總教練栗山英樹今天舉行記者會，被中央社問到是否會到台灣擔任「棒球傳道師」時，他雖未正面回答，但強調棒球和亞洲文化很合，大家要攜手共同發展亞洲的棒球，他也會加油。

61歲的栗山擔任日本武士隊監督（總教練），率隊在第5屆經典賽奪冠，這是日本時隔14年在經典賽奪冠，是隊史第3冠。

栗山今天下午受邀在位於東京的日本記者俱樂部召開記者會。在問答時間，中央社記者提問：「很多台灣的棒球迷非常佩服栗山監督的調兵遣將。大谷翔平在日本隊奪冠後受訪時說，希望奪勝不僅能讓日本，也能讓台灣、韓國等更喜歡棒球。栗山監督您說當棒球界的傳道師一事，是否有可能到台灣擔任棒球傳道師？」

栗山聽到此提問後對中央社記者確認：「我嗎？」記者點頭，栗山感到驚訝，整個人身子向後傾大笑，全場也揚起一片笑聲。

在中央社記者發問前，栗山表示，日本球星長嶋茂雄曾勉勵日本國家代表隊選手說：「你們都是棒球界的傳道師」；本屆經典賽身為監督的他也如此勉勵選手。

栗山回答中央社記者說，他在王柏融要加入日本火腿勇士隊時曾造訪台灣，那時感受就好像是大谷翔平要去美國發展時那樣，台灣民眾對王柏融滿懷期待，他感受到台灣民眾對棒球的熱情。

栗山說：「如同翔平（在經典賽後受訪）所說，亞洲有優良文化，棒球這種體育和亞洲的文化很合。真的現在不是說『台灣』或『韓國』的時代，而是大家要攜手共同發展亞洲的棒球，我也會加油的。」

按慣例，受邀在日本記者俱樂部召開記者會後，都會揮毫留言，栗山在記者會後秀出留言寫道：「經典賽冠軍，感謝，夢想成真。」（編輯：周永捷）1120327

經典賽日本隊總教練栗山英樹率隊奪冠，愛徒大谷翔平扮演關鍵角色。圖為21日賽前大谷翔平（前左）手持日本國旗，與栗山英樹（前左2）等人一起入場。（共同社）