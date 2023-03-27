經典賽最後派達比修有大谷翔平投球 栗山：年輕投手超緊張

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）率領日本武士隊在世界棒球經典賽奪冠的總教練栗山英樹今天言及冠軍賽最後派出投手達比修有、大谷翔平時說，年輕投手有的緊張到腿抖，心想唯有那兩人才能克服壓力。

栗山率領日本武士隊在經典賽冠軍賽與美國隊對決時，8局派出達比修有、9局派出大谷翔平擔任中繼、關門投手，結果日本時隔14年、第3度在經典賽奪冠。

今天栗山在東京的日本記者俱樂部舉行記者會時被問及此事。他表示，在腦海中先是想像著最後比賽將如何結束，是在美國結束，要打敗明星選手，內心想：「就是做與不做而已，拚命朝著目標衝即是。」

栗山說，不過，確定將與美國對決當天，到練習場之後，還得確認選手們的身體狀況再做考量。最後的冠軍賽，陸續派出多名年輕投手，但聽說這些年輕投手有的緊張到腿發抖，有的說完全不記得當時的情況。

他說：「在那種情況下，戰局愈到後面愈難打，心想或許就只有『那兩人』能克服壓力。讓那兩人站上投手丘是我的工作，應該是沒問題。他們如果被擊敗的話，那也沒辦法。我並沒感到不安。」

栗山還說：「大谷效力日職時場面控制得很好，達比修有在2009年經典賽也是。達比修有說不論在哪都願意上場打球，全憑監督任用。最後能戰勝，實在太好了。」

今天的記者會上，栗山被問及背負日之丸國旗比賽是否壓力很大。他答覆：「該說是壓力或者是責任，絕對要贏才行。『不贏不行』的那種因素的感覺實在不一樣。在我的人生中，往後應該不會被逼到那種感覺的情況吧。」

第5屆世界棒球經典賽（WBC）監督（總教練）栗山英27日在東京的日本記者俱樂部召開記者會。會後，他秀出揮毫的留言板寫著「經典賽奪冠，感謝，夢想成真」。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月27日

大谷在本屆經典賽獲選為MVP，栗山被問及當時徵召大谷參賽的情形時說：「要組織一支能擁有夢想的隊伍是一個很大的使命。心想一定要為棒球界做些什麼，這方面大谷想的比我還多。在大聯盟以二刀流發展得很好的大谷，在體能很吃力的情況下還是下定決心要出賽。使命感與責任感驅使大谷，他真的付出很多。」

有關在第一輪比賽扛第4棒的村上宗隆，但從四強賽開始被降至5棒一事，栗山表示，原本希望結局時讓全世界的人都知道這位「日本的第4棒」，但比賽進行中，覺得村上從春季以來狀況難提升，比想像中還陷於苦境。

栗山說，隊伍回到日本要分手時，他告訴村上：「帶著習題，結束吧。」因為要超越大聯盟成為第一名的話，最好是「有習題」（才能奮發向上）。當時村上答說：「下次我一定要扛第4棒」。

栗山今天在記者會上表示，確信村上將來引退時會說：「2023年的春天打造了今天的我。」

對於本屆經典賽掀起一股棒球熱一事，栗山說，很感謝眾多民眾觀賽，心想這樣應該可以多一、兩個小孩喜愛打棒球，但球季即將開始，如果球員不能像經典賽一樣拼命打球的話，棒球熱潮就無法持續。他期待選手們都能努力，讓球迷能感到開心。（編輯：韋樞）1120327