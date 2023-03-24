更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
日本奪冠
新聞專題
日本奪冠2/18
首頁 / 運動

日本隊凱旋歸國 村上宗隆盼再戰經典賽扛第4棒

2023/3/24 08:05（3/24 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本武士隊在本屆世界棒球經典賽奪冠，選手村上宗隆（打者）在記者會上表示，希望3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。圖為村上宗隆在冠軍戰揮出一支特大號陽春彈。（共同社）
日本武士隊在本屆世界棒球經典賽奪冠，選手村上宗隆（打者）在記者會上表示，希望3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。圖為村上宗隆在冠軍戰揮出一支特大號陽春彈。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本武士隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）奪冠，搭包機今天返抵國門，在成田機場受到粉絲熱烈歡迎。選手村上宗隆在記者會上表示，希望3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。

日本武士隊在美國邁阿密21日擊敗地主美國隊，在第5屆世界棒球經典賽奪冠，是隊史暌違14年、第3度奪冠。今天除了效力海外職棒聯盟的選手外，「國內組」球員在監督（總教練）栗山英樹率領下搭包機於傍晚返國，東京成田國際機場（位於千葉縣）湧入約1200名粉絲熱情接機。

日本武士隊之後在千葉縣成田市一家飯店舉行記者會。有別於剛抵達機場時的裝扮，一行人穿著西裝出席記者會，看起來精神奕奕。

栗山在記者會上首先感謝球迷的支持，他說：「一到機場就感受到日本真的有很多人在加油，選手們也很努力奪冠，日本民眾的心意化為力量。真的很感謝。」

教練、選手們被媒體問及對本屆經典賽印象最深刻的什麼？教練白井一幸說：「印象最深刻的是四強賽，村上宗隆擊出再見安打那一幕。」

白井透露，一壘代跑周東佑京最後衝回本壘，其實身為三壘跑壘指揮的他起初心想「這裡要讓他往前衝還是要擋下他」，實在很難下決定，但全體選手、板凳區有30名「跑壘指揮」，所以他也就不害怕，讓周東往前衝，結果演出再度勝利。

在四強賽擊出再見安打、在冠軍賽擊出同分陽春全壘打的村上宗隆（養樂多隊）說印象最深刻的是投打「二刀流」大谷翔平（隸屬於大聯盟天使隊）在冠軍賽9局從牛棚走上投手丘的模樣。

村上說：「即使球服髒了也站上投手丘，那種姿態彷彿是夢中的場景。」他還說，本屆經典賽他從第4棒打順降至第5棒，今後會好好努力，目標3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。

在冠軍賽也擊出陽春全壘打的岡本和真（巨人隊）說：「沒想到棒球竟然這麼有趣。」

山川穗高（西武隊）說：「冠軍賽最後（大谷）翔平對決美國隊長楚勞特的局面實在太戲劇化了。」

本屆上壘率高的近藤健介（軟銀鷹）說：「與很多選手相處，有助於自己的成長，本屆經典賽日本隊能奪冠，真的很高興。」源田壯亮（西武隊）說：「能與很優秀的夥伴一起打棒球，而且結果還拿到世界第一，真的很幸福。」

冠軍賽的先發投手今永昇太（DeNA）說：「從宮崎集訓開始，能與達比修有、大谷還有很多很優秀的投手交換意見，真的是太美好的機會。」

全隊最年輕、20歲的投手高橋宏斗（中日隊）說：「感受到空前大的壓力，這是非常好的經驗，能奪得世界第一，真的很高興。」

投手湯淺京己（阪神）說：「體驗到平時無法體驗的，這支隊伍奪得世界第一，真的是太棒了。」

投手山本由伸（歐力士隊）說：「能成為世界第一的球隊一員，真的覺得很幸福。會好好努力，期待再成為國家代表隊。」

投手大勢（巨人隊）說：「這支隊伍的成員是最棒的，能拿到世界第一實在太好了。」

投手戶鄉翔征（巨人隊）說：「能在至今未曾感受過的氣氛中打棒球，真的很幸福。」

「令和怪物」佐佐木朗希（羅德隊）說：「在美國的球場、在那樣的氣氛中能與大聯盟球員較勁，真的很快樂。」

佐佐木還說，四強賽當先發投手時，被墨西哥隊擊出一支3分全壘打，後來幸好吉田正尚擊出一支3分全壘打，自己有獲救的感覺。（編輯：郭中翰）1120324

#日本武士隊
#世界棒球經典賽
#村上宗隆
延伸閱讀
大谷翔平高三列人生規劃 說到做到如願奪經典賽MVP經典賽日本隊返國拜會首相 岸田感謝武士隊帶給國民勇氣活力栗山英樹率日本隊經典賽奪冠 以信任帶隊不曾責怪選手經典賽日本奪冠 日政府發言人：武士隊帶給國民勇氣與感動吉田正尚經典賽13打點創紀錄 日本奪冠功臣之一
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽日本隊返國拜會首相 岸田感謝武士隊帶給國民勇氣活力