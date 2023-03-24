日本隊凱旋歸國 村上宗隆盼再戰經典賽扛第4棒

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日本武士隊在本屆世界棒球經典賽奪冠，選手村上宗隆（打者）在記者會上表示，希望3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。圖為村上宗隆在冠軍戰揮出一支特大號陽春彈。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本武士隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）奪冠，搭包機今天返抵國門，在成田機場受到粉絲熱烈歡迎。選手村上宗隆在記者會上表示，希望3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。

日本武士隊在美國邁阿密21日擊敗地主美國隊，在第5屆世界棒球經典賽奪冠，是隊史暌違14年、第3度奪冠。今天除了效力海外職棒聯盟的選手外，「國內組」球員在監督（總教練）栗山英樹率領下搭包機於傍晚返國，東京成田國際機場（位於千葉縣）湧入約1200名粉絲熱情接機。

日本武士隊之後在千葉縣成田市一家飯店舉行記者會。有別於剛抵達機場時的裝扮，一行人穿著西裝出席記者會，看起來精神奕奕。

栗山在記者會上首先感謝球迷的支持，他說：「一到機場就感受到日本真的有很多人在加油，選手們也很努力奪冠，日本民眾的心意化為力量。真的很感謝。」

教練、選手們被媒體問及對本屆經典賽印象最深刻的什麼？教練白井一幸說：「印象最深刻的是四強賽，村上宗隆擊出再見安打那一幕。」

白井透露，一壘代跑周東佑京最後衝回本壘，其實身為三壘跑壘指揮的他起初心想「這裡要讓他往前衝還是要擋下他」，實在很難下決定，但全體選手、板凳區有30名「跑壘指揮」，所以他也就不害怕，讓周東往前衝，結果演出再度勝利。

在四強賽擊出再見安打、在冠軍賽擊出同分陽春全壘打的村上宗隆（養樂多隊）說印象最深刻的是投打「二刀流」大谷翔平（隸屬於大聯盟天使隊）在冠軍賽9局從牛棚走上投手丘的模樣。

村上說：「即使球服髒了也站上投手丘，那種姿態彷彿是夢中的場景。」他還說，本屆經典賽他從第4棒打順降至第5棒，今後會好好努力，目標3年後的經典賽每一役都能扛第4棒。

在冠軍賽也擊出陽春全壘打的岡本和真（巨人隊）說：「沒想到棒球竟然這麼有趣。」

山川穗高（西武隊）說：「冠軍賽最後（大谷）翔平對決美國隊長楚勞特的局面實在太戲劇化了。」

本屆上壘率高的近藤健介（軟銀鷹）說：「與很多選手相處，有助於自己的成長，本屆經典賽日本隊能奪冠，真的很高興。」源田壯亮（西武隊）說：「能與很優秀的夥伴一起打棒球，而且結果還拿到世界第一，真的很幸福。」

冠軍賽的先發投手今永昇太（DeNA）說：「從宮崎集訓開始，能與達比修有、大谷還有很多很優秀的投手交換意見，真的是太美好的機會。」

全隊最年輕、20歲的投手高橋宏斗（中日隊）說：「感受到空前大的壓力，這是非常好的經驗，能奪得世界第一，真的很高興。」

投手湯淺京己（阪神）說：「體驗到平時無法體驗的，這支隊伍奪得世界第一，真的是太棒了。」

投手山本由伸（歐力士隊）說：「能成為世界第一的球隊一員，真的覺得很幸福。會好好努力，期待再成為國家代表隊。」

投手大勢（巨人隊）說：「這支隊伍的成員是最棒的，能拿到世界第一實在太好了。」

投手戶鄉翔征（巨人隊）說：「能在至今未曾感受過的氣氛中打棒球，真的很幸福。」

「令和怪物」佐佐木朗希（羅德隊）說：「在美國的球場、在那樣的氣氛中能與大聯盟球員較勁，真的很快樂。」

佐佐木還說，四強賽當先發投手時，被墨西哥隊擊出一支3分全壘打，後來幸好吉田正尚擊出一支3分全壘打，自己有獲救的感覺。（編輯：郭中翰）1120324