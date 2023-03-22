經典賽日本奪冠 日政府發言人：武士隊帶給國民勇氣與感動
2023/3/22 17:37（3/23 00:29 更新）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）
（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪得冠軍，時隔14年第3度奪冠，日本政府發言人、官房長官松野博一表示，日本武士隊帶給許多國民勇氣與感動，由衷給予讚美。
日本武士隊在本屆經典賽奪冠，松野今天下午在例行記者會上稱讚說：「真的很棒」。他表示，日本武士隊每一場比賽都是全隊團結一心，每一位都盡力扮演好自己被賦予的角色。
他還說：「我認為日本武士隊帶給很多國民勇氣和感動」、「對於拿到最棒成績的日本武士隊全體隊員，我由衷的讚美。」
松野表示，明天（23日）日本武士隊將造訪首相官邸（行政中心）報告奪冠一事。
社群網站上有網友表示，政府應該頒發國民榮譽賞（獎）給日本武士隊。
松野被媒體問及此事時僅說明過去的國際大型比賽的情況。他說，明天日本武士隊到首相官邸時，政府會表達感謝之意。（編輯：黃自強）1120322
（中央社製圖）
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