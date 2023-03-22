更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：台灣外交未遭斷交扼殺 靠歐美非官方關係反增全球影響力
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
日本奪冠
新聞專題
日本奪冠6/18
首頁 / 運動

經典賽日本奪冠 日政府發言人：武士隊帶給國民勇氣與感動

2023/3/22 17:37（3/23 00:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本武士隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪得冠軍，時隔14年第3度奪冠，日本政府發言人、官房長官松野博一表示，日本武士隊帶給許多國民勇氣與感動，由衷給予讚美。

日本武士隊在本屆經典賽奪冠，松野今天下午在例行記者會上稱讚說：「真的很棒」。他表示，日本武士隊每一場比賽都是全隊團結一心，每一位都盡力扮演好自己被賦予的角色。

他還說：「我認為日本武士隊帶給很多國民勇氣和感動」、「對於拿到最棒成績的日本武士隊全體隊員，我由衷的讚美。」

松野表示，明天（23日）日本武士隊將造訪首相官邸（行政中心）報告奪冠一事。

社群網站上有網友表示，政府應該頒發國民榮譽賞（獎）給日本武士隊。

松野被媒體問及此事時僅說明過去的國際大型比賽的情況。他說，明天日本武士隊到首相官邸時，政府會表達感謝之意。（編輯：黃自強）1120322

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#日本武士隊
#松野博一
#日本
延伸閱讀
經典賽大谷翔平成功關門日本奪冠 村上宗隆、岡本和真轟垮美國村上宗隆特大號陽春全壘打 185公里創本屆經典賽最速大谷翔平經典賽二刀流獲MVP 2勝投1轟8打點打擊率破4成率領日本經典賽全勝封王 栗山英樹卸國家隊兵符經典賽日本時隔14年奪冠 日人搶買號外網路高價拍賣賽事回顧》村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
松野博一
日相岸田訪烏克蘭事先知會俄羅斯 烏國負責維安日本新增制裁21俄國團體 禁無人機相關物品出口
世界棒球經典賽
經典賽效應 日本武士隊相關廠商股價大漲經典賽日本奪冠開香檳 投手高橋宏斗竟因年紀太小不准飲酒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大谷翔平高三列人生規劃 說到做到如願奪經典賽MVP