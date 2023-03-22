更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽日本奪冠最後打席世紀對決 大谷翔平火球連發三振楚勞特
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
各國賽事
新聞專題
各國賽事4/92
首頁 / 運動

經典賽大谷翔平成功關門日本奪冠 村上宗隆、岡本和真轟垮美國

2023/3/22 10:45（3/22 11:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大谷翔平在世界棒球經典賽冠軍戰9局上半登板救援，他用再見三振成功完成關門任務，助日本以3比2擊敗美國。（共同社）
大谷翔平在世界棒球經典賽冠軍戰9局上半登板救援，他用再見三振成功完成關門任務，助日本以3比2擊敗美國。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密21日綜合外電報導）日本今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰僅領先1分的情況下，在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他成功完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。

曾在經典賽拿過冠軍的日本、美國，今天在第5屆賽事的冠軍戰交手。

美國靠特納（Trea Turner）的陽春砲在2上先馳得點，日本下個半局就先靠村上宗隆的陽春彈扳平，隨後又拿下超前分，取得2比1領先。

4下岡本和真揮出陽春全壘打，讓日本3比1擴大領先，但舒瓦伯（Kyle Schwarber）在8上回敬一發陽春彈，將雙方分差縮小到剩下1分。

在僅剩1分領先的情況下，日本9上推上大谷翔平後援，完成救援工作。

日本小組賽4戰全勝，以B組龍頭之姿輕鬆晉級8強淘汰賽。

8強戰日本以9比3擊敗義大利，輕鬆進到4強；但對墨西哥一役，日本先發投手佐佐木朗希遭3分砲狙擊而一路落後，9下在大谷翔平的帶動，及村上宗隆揮出再見安打的情況下，驚險闖進冠軍戰。

日本2006年拿下首屆經典賽冠軍，2009年完成2連霸，接下來兩屆都獲季軍，今天再度奪冠，在至今5屆經典賽中，拿下傲人的3座冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

日本在世界棒球經典賽冠軍戰以3比2擊敗美國，拿下隊史第3冠。（共同社）
日本在世界棒球經典賽冠軍戰以3比2擊敗美國，拿下隊史第3冠。（共同社）
村上宗隆（打者）21日在2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平對美國戰局。（共同社）
村上宗隆（打者）21日在2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平對美國戰局。（共同社）
岡本和真（前）21日4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國。（共同社）
岡本和真（前）21日4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國。（共同社）
大谷翔平經典賽成功完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。（共同社）
大谷翔平經典賽成功完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。（共同社）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
#日本
#大谷翔平
#美國
延伸閱讀
大谷翔平嗆聲經典賽美國隊長：我不是日本隊最強球員WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
經典賽大谷翔平9局關門再見三振 日本擊敗美國奪第3冠【更新】