經典賽大谷翔平成功關門日本奪冠 村上宗隆、岡本和真轟垮美國

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大谷翔平在世界棒球經典賽冠軍戰9局上半登板救援，他用再見三振成功完成關門任務，助日本以3比2擊敗美國。（共同社）

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）日本今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰僅領先1分的情況下，在9局上半推出王牌大谷翔平登板救援，他成功完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。

曾在經典賽拿過冠軍的日本、美國，今天在第5屆賽事的冠軍戰交手。

美國靠特納（Trea Turner）的陽春砲在2上先馳得點，日本下個半局就先靠村上宗隆的陽春彈扳平，隨後又拿下超前分，取得2比1領先。

4下岡本和真揮出陽春全壘打，讓日本3比1擴大領先，但舒瓦伯（Kyle Schwarber）在8上回敬一發陽春彈，將雙方分差縮小到剩下1分。

在僅剩1分領先的情況下，日本9上推上大谷翔平後援，完成救援工作。

日本小組賽4戰全勝，以B組龍頭之姿輕鬆晉級8強淘汰賽。

8強戰日本以9比3擊敗義大利，輕鬆進到4強；但對墨西哥一役，日本先發投手佐佐木朗希遭3分砲狙擊而一路落後，9下在大谷翔平的帶動，及村上宗隆揮出再見安打的情況下，驚險闖進冠軍戰。

日本2006年拿下首屆經典賽冠軍，2009年完成2連霸，接下來兩屆都獲季軍，今天再度奪冠，在至今5屆經典賽中，拿下傲人的3座冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

日本在世界棒球經典賽冠軍戰以3比2擊敗美國，拿下隊史第3冠。（共同社）

村上宗隆（打者）21日在2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平對美國戰局。（共同社）

岡本和真（前）21日4局下半，以右外野方向的陽春全壘打狙擊美國。（共同社）

大谷翔平經典賽成功完成關門任務，日本最終3比2擊敗美國，拿下隊史在經典賽的第3冠。（共同社）

日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，全隊湧上投手丘興奮歡呼。（共同社）

日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）