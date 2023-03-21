村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值[影]

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日本21日在世界棒球經典賽4強賽上演大逆轉，靠著村上宗隆（左前）的再見安打，以6比5擊敗墨西哥。（共同社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）4強賽以6比5逆轉擊敗墨西哥，將前進冠軍戰。敲出再見安打的村上宗隆前4次打擊熄火吞3K，但他不負教練的信任，一棒打出日職打者的價值。

23歲的村上宗隆效力養樂多隊，他是日本職棒最具代表性的打者，去年獲得中央聯盟打擊、全壘打、打點三冠王、最有價值球員（MVP）。今天在沒有退路的9局下半，敲出價值連城的再見安打。

村上宗隆前4次打擊沒有安打，還吞下3次三振，但在9局下日本4比5落後，攻占一二壘的局面，日本總教練栗山英樹沒有換人，選擇讓村上宗隆繼續打擊。

結果村上宗隆不負教練期待，面對墨西哥終結者加耶哥斯（Giovanny Gallegos），相中好球帶高處的94英里（約151公里）快速球，一棒打向外野深處，挽救日本全隊於落敗的深淵。

隨著這顆球打在全壘打牆上，大谷翔平、周東佑京接連滑回本壘之後，6比5終結比賽，全體球員衝進場內，相擁慶祝。

村上宗隆（前排右3）敲出再見安打後，日本隊員在場上開心灑水慶祝。（共同社）

大谷翔平（左1）賽後祝賀前輩村上宗隆（左2）敲出再見安打。（共同社）

邁阿密馬林魚主場3萬5933名觀眾面前，日本對戰墨西哥的經典賽4強戰高潮迭起。前3局0比0雙方投手戰，日本21歲「令和怪物」佐佐木朗希飆出時速101.9英里（164公里）超級火球。

4局上墨西哥突破佐佐木朗希。4棒特雷茲（Rowdy Tellez）、5棒巴瑞德斯（Isaac Paredes）安打之後，6棒二壘手烏力亞斯（Luis Urias）敲出3分全壘打，取得3比0領先。

墨西哥攻守俱佳，左外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）一再上演精彩守備，重挫日本隊攻勢。

5局下日本0比3落後，攻占滿壘，2棒近藤健介敲出左外野深遠高飛球，直逼全壘打牆，阿羅薩雷納一路向後退，在全壘打牆之前跳起來，沒收了這支可能逆轉戰局的長打。

阿羅薩雷納5局一開始已經技驚四座，在全壘打牆前跳起來，空中攔截了日本6棒岡本和真可能飛出去的全壘打球。

阿羅薩雷納接殺後，大秀面無表情的慶祝動作，讓墨西哥球迷陷入瘋狂。

28歲的阿羅薩雷納出生地是古巴，2020年取得墨西哥國籍，張育成去年效力光芒隊時和他是隊友。本屆經典賽，他在左外野一再展現守備功力，8強賽對波多黎各、4強賽對日本，都為墨西哥守下關鍵分數。

日本頂著0比3落後進入7局下，今年球季挑戰美國職棒的29歲「上壘機器」吉田正尚立下大功。在大谷翔平四壞保送、一二壘有人的情況下，吉田正尚敲出追平比數的3分全壘打。

但3比3平手沒有維持太久。8局上墨西哥又有攻勢，面對日本第2任投手山本由伸，1棒阿羅薩雷納二壘安打帶動攻勢，一口氣攻下2分以5比3領先。

日本在比賽後段持續追分，8局下岡本和真觸身、山田哲人一壘安打發動攻勢，靠著山川穗高的高飛犧牲打攻下1分，以4比5落後的局面進入9局下。

9局下4比5落後，靠著村上宗隆的再見安打，以6比5擊敗墨西哥，日本將於台灣時間22日上午7時與美國爭冠。（編輯：張芷瑄）1120321

經典賽4強賽日本對上墨西哥，村上宗隆9局下擊出再見安打後興奮歡呼。（共同社）