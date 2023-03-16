日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界棒球經典賽預賽已經結束，日本媒體今天特別選出預賽A、B組球隊中的最佳投手三名與最佳九人，其中台灣隊成績優異的張育成屢屢有關鍵表現，獲選為最佳一壘手。

經典賽A、B組較早結束，A組在台灣隊進行，有台灣隊、義大利隊、荷蘭隊、巴拿馬隊、古巴隊，最後由古巴及義大利晉級；在日本舉行的B組預賽，有日本隊、澳洲隊、韓國隊、捷克隊、中國隊，最後由日本、澳洲晉級。

日本媒體Data Stadium今天選出預賽A、B組的最佳投手及最佳九人，其中台灣隊張育成被選為最佳一壘手，張育成這次在經典賽預賽總計4場出賽，共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，貢獻8分打點，打擊率4成38，最後獲選為A組最有價值球員。

這媒體報導，扛下台灣隊4棒的張育成在10日對義大利的比賽敲出追平2分砲，11日對荷蘭的賽事則轟出驚天超前滿貫砲，在關鍵時刻屢屢繳出表現。報導特別提到，張育成在經典賽的7支安打，都是在該打席的首次揮棒就擊出，代表他為了在陌生的國際舞台能快速適應，作為主砲扮演好自己的角色。

報導中選出的最佳投手有三名，分別為日本隊的山本由伸、韓國隊的朴世雄、古巴隊的羅梅洛（Miguel Romero）。

最佳九人則分別為韓國隊梁義智（捕手）、台灣隊張育成（一壘）、澳洲隊格倫汀寧（Robbie Glendinning）（二壘）、古巴隊蒙卡達（Yoan Moncada）（三壘）、義大利隊羅培茲（Nicky Lopez）（游擊）；外野手三名都是日本隊球員，分別為吉田正尚、努特巴爾（Lars Nootbaar）、近藤健介，指定打擊則是日本隊大谷翔平。（編輯：李亨山）1120316