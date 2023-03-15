張育成：帶著國人的鼓勵返美 在國外打出自己的價值[影]

（中央社記者郝雪卿台中15日電）旅美大聯盟球星張育成今天到台中市政府參加見面會時表示，台灣真的很溫暖，讓他覺得不孤單，會把所有國人的鼓勵與信心帶到美國去，以所有的能力在國外打出自己的價值。

「2023世界棒球經典賽」A組MVP最有價值球員張育成，即將返回美國職棒大聯盟參與紅襪隊春訓，台中市長盧秀燕與運動局長李昱叡下午在市府為張育成舉辦祝福見面會。

盧秀燕當場穿上張育成親筆簽名的經典賽球衣，並致贈梨山高山茶讓他一解思鄉之情，同時因他效力於紅襪隊，也致贈瑪利亞青年創作的快樂襪予以祝福，感謝「台中囡仔」張育成為國爭光，她和市民都與有榮焉。

盧秀燕表示，看到台灣隊有很好的表現，尤其張育成為國爭光還當選MVP，球技驚人，團結國人士氣，團結台灣，為國爭光，而且在球場上奮力不懈的表現，真的讓大家感動，張育成即將回到美國，今天邀請他簡單茶敘為他加油打氣。

張育成指出，即將要回美國，感覺台灣真的很溫暖，不孤單，他會將國人及球迷的祝福帶到美國去，這次以後一定不一樣，因為大家都會關注他在國外的賽事，他會將所有國人的鼓勵與信心帶到美國去，在國外打出他所有的價值，帶給所有台灣及國人們看。

談到剛回台時與現在的心情，張育成說，剛回來壓力比較大，要面臨經典賽（WBC）的賽事，感謝主的保佑，讓他勇敢面對每一次的球賽。獲得MVP的這份榮耀不只屬於他，是屬於大家的，因此他才能在球場享受每一次的時刻。

至於張育成的敬禮手勢，他說，其實這種手勢不管誰都可以用，這種手勢是尊敬，也不只是屬於他的，會想到這種手勢，當時就自然表現，因為當兵時敬禮是「報告長官」，就是「報告長官我做到了」。

張育成表示，家人是自己最大的後盾，目前太太懷孕7個多月，對於相隔一個太平洋的距離，他只好每天透過視訊跟家人團聚，太太每天都會給他信心，當他的後盾，看到小孩的笑容，「球場的辛苦都忘了」。（編輯：黃世雅）1120315