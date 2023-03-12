張育成經典賽2轟打擊率4成38 獲選預賽A組MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊雖然今天不敵古巴，預賽戰績2勝2敗、無緣晉級，但打者張育成表現亮眼，總計敲出2轟，包括1發滿貫砲，獲選A組賽事最有價值球員（MVP）。

世界棒球經典賽A組預賽台灣隊首戰不敵巴拿馬，接著依序擊敗美職大聯盟好手眾多的義大利隊和荷蘭隊，今天中午不敵古巴，因為首戰對巴拿馬失分過多處於劣勢，最終仍然無緣晉級。

張育成此次加入台灣隊前有兵役風波，但他用好表現獲得球迷支持，總計4場比賽共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38，對荷蘭比賽敲出滿貫砲、振奮人心。

張育成賽後受訪淚崩，直言多年在國外打拚，感覺很孤單，只能自己默默吃苦，回到台灣打比賽，感受到球迷大家都跟自己站在一起，也對球迷感性告白，「真的感謝球迷才能讓我有這次表現，謝謝球迷，我愛你們。」（編輯：龍柏安）1120312

台灣隊10日出戰義大利，6局下張育成擊出2分全壘打。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

台灣隊11日迎戰荷蘭隊，2局下張育成滿貫全壘打讓全場地主球迷沸騰，回到本壘望天致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日