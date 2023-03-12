經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟【圖輯】

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經典賽台灣隊11日對戰荷蘭，張育成2局轟出滿貫砲，助隊以5比1領先，他也激動向鏡頭做出招牌敬禮動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

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（中央社網站12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天敗給古巴隊，戰績2勝2敗，無緣晉級8強複賽，讓球員與球迷都流下不甘心的眼淚。台灣隊從1月底積極集訓、備戰，雖然3月8日首役對戰巴拿馬落敗，但球員與團隊始終未放棄，在接下來兩場比賽中重振氣勢擊敗義大利、荷蘭，展現十足韌性。中央社整理經典賽台灣隊在場上奮力出戰的精彩鏡頭，向這群台灣英雄致敬。

台灣vs.巴拿馬

台灣隊8日首役對戰巴拿馬，5局下張育成適時安打、送回台灣隊第一分。吳念庭7局下敲出2分砲、為本屆經典賽首轟。但投手群失分過多，台灣隊追分不及，最終以5比12吞敗。

張育成在5局比分落後時，適時敲安助隊追回1分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

鄭宗哲在比分大幅度落後時敲出1分打點安打，送回球隊第2分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

7局下吳念庭擊出2分全壘打。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

吳念庭（前右）在7局比分大幅落後時轟出2分砲，提振全隊士氣，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

吳念庭（前右背對者）7局開轟2分砲，助隊追分，回到休息區時隊友們也興奮不已。中央社 112年3月8日

鄭宗哲8局先敲出三壘打，再靠隊友林立（右）滾地球助攻，跑回台灣隊第5分。中央社 112年3月8日

台灣隊（圖）8日首戰拚到最後一刻，終場仍以5比12不敵巴拿馬隊，選手們賽後到場中脫帽向球迷鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

台灣vs.義大利

台灣隊10日與義大利隊交手，林子偉陽春砲、張育成2分彈，加上吉力吉撈．鞏冠的3分砲，終場以11比7拿下重要一勝。

台灣隊賽前圍圈彼此集氣加油。中央社 112年3月10日

林子偉（右）首局開轟，為隊進帳1分，回到本壘與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

6局上，台灣換上投手呂彥青抗敵，終場台灣隊以11比7擊敗義大利隊，勝利投手為呂彥青。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日。

張育成6局下轟出2分砲、助隊扳平義大利，張育成開心跑壘。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日

張育成（中）6局在比分落後時，一棒敲出追平比數的2分砲，回到本壘望天致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

張育成6局下轟出2分砲，助隊以7比7追平比數，球迷集體做出「敬禮」動作。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日

台灣啦啦隊「經典女孩」及應援團長勛雞（左4）在場邊賣力帶動氣氛。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日

吉力吉撈．鞏冠（背號4）在比賽8局轟出3分砲，助隊終場以11比7拿下本屆經典賽重要勝利。中央社記者王騰毅攝 112年3月10日

台灣vs.荷蘭

世界棒球經典賽台灣隊11日與荷蘭交手，張育成連2戰開轟，滿貫砲一棒打起球隊士氣，吳哲源中繼4.1局好投，率隊以9比5拿下第2勝。

張育成（前中）擊出滿貫砲，幫助台灣領先；球飛出全壘打牆後，張育成振臂吶喊，全場情緒嗨翻天。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

張育成（背號18號）2局滿貫砲助隊領先。換局時，全場球迷一起向張育成敬禮致意，張育成也敬禮回應。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

台灣第2任投手吳哲源繳出4.1局僅被敲1支安打、無失分好投，送出4次三振。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

4局下，陳傑憲（左）擊出帶1分打點的三壘安打，開心吶喊。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

4局下，吳念庭（白衣）被刺殺在本壘。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

台灣擊敗荷蘭隊，觀眾席拉起大國旗慶祝勝利。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

台灣vs.古巴

台灣隊12日中午與古巴隊交手，古巴隊敲出2轟，曾峻岳中繼登板邊流鼻血仍連飆3K，但台灣隊打線僅靠張育成打回1分，以1比7吞敗。

7局下投手曾峻岳登板，接連被敲2支安打，之後又兩度因為流鼻血暫停，但堅持留在場上，面對中心棒次3到5棒連續飆出3次三振化解危機，讓他相當振奮。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

張育成（前）9局上敲出帶1分打點二壘安打，擊球後奮力跑向二壘。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

張育成（前中）9局上敲出二壘打，送全隊唯一1分，嗨翻現場球迷，全場向張育成敬禮致意。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

台灣隊與古巴隊交手，終場台灣以1比7吞敗，賽後總教練林岳平（左）率球員到場內向觀眾鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

確定無緣晉級8強複賽後，台灣選手賽後難掩落寞。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

張育成（右）在台灣確定無緣前進東京複賽後，眼淚就沒停過，教練彭政閔（背號23）也上前擁抱安慰。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

台灣隊退場時球迷熱情喊聲鼓勵選手。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

本壘後方觀眾席有名吹氣笛的球迷「古巴大叔」阿維拉，在預賽期間受到台灣球迷熱情歡迎；12日賽事台灣隊一路落後，氣氛低迷的台灣觀眾與「古巴大叔」也形成強烈對比。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

球迷每當台灣隊選手有好表現時，都不會吝於鼓勵，不少人也特別帶著中華民國國旗為台灣健兒吶喊加油。中央社記者張新偉攝 112年3月12日