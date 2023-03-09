吳念庭經典賽開轟自評有選到球 老爸吳復連賽前叮嚀「神經大條點」 [影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023世界棒球經典賽A組預賽正式開打，8日晚間在台中洲際球場由台灣隊與巴拿馬隊交手，台灣隊吳念庭7局敲出一記2分砲，拉抬全隊士氣，也是台灣本屆經典賽首轟。中央社 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中9日電）旅日台灣隊野手吳念庭首度披上國家隊戰袍，帶著爸爸吳復連的叮嚀「神經大條一點」，世界棒球經典賽首戰就有表現，單場3安、7局敲出2分砲，為台灣隊本屆賽會首轟。

旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭首度披上國家隊戰袍，自認熱身賽手感調整比較慢，進到官辦熱身賽慢慢升溫，8日正式賽預賽首戰與巴拿馬隊交手，先發打5棒、守三壘。

吳念庭1局選到四壞保送，4局敲出安打，5局也敲出安打，7局球隊10分落後時開轟，2分砲幫助球隊續命、免於被提前結束比賽，也是台灣隊本屆經典賽團隊首轟、經典賽賽會首轟，個人國際賽首轟。

吳念庭今天前4打席上壘率百分百，單場敲出3支安打貢獻2分打點，打擊表現最亮眼，但台灣隊終場以5比12吞敗；吳念庭坦言集訓前半段慢慢在找節奏，也比較著急，一級賽事難免會緊張、有壓力，預賽首戰打出第一支安打後心情就比較踏實。

吳念庭也提到，預賽首戰多數時間台灣隊處於落後，但休息室氣氛到最後都不想放棄，每個打席都很珍惜，做好可以做的事情，很多球迷僅管台灣隊大比分落後都還留在現場，讓選手們更不想放棄，「雖然這場輸了，還有3場要打，想辦法做好所有準備。」

吳念庭是「星二代」，他也帶著爸爸吳復連的提醒「平常心、神經大條一點」投入經典賽，自評首場比賽做最好的地方是選球，很有耐心去看每顆球，巴拿馬隊每任投手軌跡都不太一樣，會多看幾顆球再決定攻擊策略。（編輯：龍柏安）1120309

吳念庭在7局時敲出一記2分全壘打，台灣隊本屆經典賽首轟出爐。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

吳念庭（前右背對者）開轟2分砲助隊追分，回到休息區時隊友們也興奮不已。中央社 112年3月8日

吳念庭（前右）的2分砲提振全隊士氣，他回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日