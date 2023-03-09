經典賽台灣投手保送多種敗因 胡智爲預賽任務結束[影]
2023/3/9 00:15（3/9 07:43 更新）
2023世界棒球經典賽A組預賽8日起在台中洲際棒球場展開，台灣隊（圖）首戰展現韌性，可惜持續落後、追分不及，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗；賽後選手到投手丘圍圈向球迷致意，神情難掩失落。中央社 112年3月9日
（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽台灣隊8日首戰以5比12不敵巴拿馬，總教練林岳平表示最大敗處在投手保送偏多，總計9次四死球，才導致大量失分，先發投手胡智爲預賽任務結束，他也盼能提供其他球員建議。
世界棒球經典賽台灣隊8日在洲際棒球場滿場2萬名球迷前迎戰巴拿馬，但8任投手總計投出9次四死球保送，胡智爲先發投3局失掉3分責失分、承擔敗投，投手群僅李振昌、陳冠宇、宋家豪沒有失分。
台灣隊總教練總教練林岳平表示，今天兩隊安打數接近，但台灣隊投手群失分多，最大的敗處在投手群保送偏多，因為保送堆疊壘包才會造成大量失分。
投手群開賽就接連有狀況，林岳平也坦言，失分後投手的控球也是一大問題，當需要決勝時，投手會太小心投球，反而會偏離好球帶，也沒有預期關鍵決勝球被安打率偏高，都是需要再修正的地方，也會提醒投手群盡量攻擊好球帶，不要因為怕被打投得太閃躲。
世界棒球經典賽台灣隊8日首戰以5比12不敵巴拿馬，先發投手胡智爲總計用63球投3局，因為投球數限制，確定預賽不能再登板。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
胡智爲今天總計用63球投3局，被敲出5支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉3分責失分、承擔敗投，因為投球數限制，也確定預賽不能再登板。
胡智爲賽後受訪表示，今天整體控球沒有覺得不順，只是策略上有點亂掉，巴拿馬打者的攻擊策略和預期差不多，好球帶內都會積極攻擊，4局續投有狀況，主要是心裡很多想法但沒辦法很好的執行。
胡智爲坦言，在滿場觀眾前出賽多少會亢奮，也有想辦法讓自己冷靜下來，沒有特別想什麼、專注跟打者對決，接下來盡可能幫助上場的投手群，「可以給建議就給建議、沒辦法就幫他們加油。」（編輯：龍柏安）1120309
世界棒球經典賽預賽睽違10年重返台中舉辦，台灣隊（圖）8日首戰拚到最後一刻，終場仍以5比12不敵巴拿馬隊，選手們賽後到場中脫帽向球迷鞠躬致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日
2023世界棒球經典賽A組預賽正式開打，8日晚間在台中洲際棒球場由地主台灣隊交手巴拿馬隊，吸引滿場2萬名球迷進場為台灣加油，全力捍衛主場。中央社 112年3月8日
影片來源：World Baseball Classic
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