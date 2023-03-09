巴拿馬拿經典賽隊史首勝 努力得分抗主場加油聲[影]

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世界棒球經典賽巴拿馬（紅衣）8日預賽首戰以12比5擊敗台灣（白衣），拿下隊史首勝。中央社 112年3月9日

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（中央社記者謝靜雯台中9日電）世界棒球經典賽巴拿馬8日預賽首戰以12比5擊敗台灣、拿下隊史首勝，如何應對台灣滿場2萬人主場球迷壓力，巴拿馬總教練歐提茲笑說：「努力得分」。

2023年世界棒球經典賽巴拿馬預賽首戰展現打擊火力，大比分差擊敗台灣隊、拿下經典賽隊史首勝，總教練歐提茲（Luis Ortiz）賽後記者會表示，與台灣交手是一場很棒的比賽，雖然比賽前半段沒有太多得分機會，4局把握機會搶分，本來就對巴拿馬隊的打擊實力很有信心。

巴拿馬隊拿下經典賽隊史首勝，歐提茲表示，「拿下這場勝利當然很高興，但我們還沒有成就什麼，如果晉級第二輪，我會露出多一些笑容。」

面對台灣主場滿場2萬名球迷應援，加油聲十分嚇人，被問起巴拿馬隊有什麼應對策略，歐提茲笑說，「得分之後觀眾就會安靜下來，我們必須努力搶分，對抗台灣球迷熱情的應援。」（編輯：龍柏安）1120309

世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場點燃戰火，巴拿馬隊晚間交手地主台灣隊，巴拿馬方面派出投手梅西亞（Humberto Mejia）先發。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台中正式開打，台灣隊8日晚間首戰以5比12不敵巴拿馬隊（圖）吞敗，巴拿馬選手與教練們賽後擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日